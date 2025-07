Social Secetă severă în sudul Republicii Moldova. Porumbul și floarea-soarelui, aproape pierdute







Republica Moldova. Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt în mare parte compromise în raionul Ștefan Vodă. Agricultorii susțin se confruntă din nou cu pierderi majore din cauza secetei. În acest context, Consiliul Raional a aprobat, în ședința de joi, un demers către Guvern și Parlament prin care solicită declararea stării de urgență în agricultură. Autoritățile centrale au anunțat că vor examina solicitarea și vor lua deciziile necesare pentru sprijinirea fermierilor afectați.

În satul Volintiri din raionul Ștefan Vodă, zeci de hectare de porumb și floarea-soarelui au fost complet distruse. Ion Țigai, agricultor care administrează aproximativ 800 de hectare, afirmă că, la fel ca în anii precedenți, nu va putea recolta nimic.

„La noi, rezultatul este egal cu zero. Uitați-vă. Despre ce porumb vorbim? Aici sunt zece boabe. Sunt mulți ani la rând în care este înregistrată secetă. 2021 a fost un an mai bun, 22–23 iar secetă. Aici, dacă este un an bun, 3–4 ani obligatoriu foarte rău”, a relatat Ion Țigai.

Evaluări pe teren și comisie de criză

Situația este critică în mai multe localități din raion. Autoritățile locale au format o comisie specială pentru a evalua daunele la fața locului.

„Cât plantele de grupa întâia, atât și din grupa a doua au avut de suferit catastrofal. S-au strâns grânele, rapița – roadă foarte mică. S-au strâns chiar și 830 kg de grâu la un hectar”, a precizat Grigore Coban, specialist la Direcția Agricolă Ștefan Vodă.

Consiliul cere statut de zonă defavorizată

Pe lângă instituirea stării de urgență în sectorul agricol, Consiliul Raional a solicitat ca raionul Ștefan Vodă să fie declarat zonă defavorizată din punct de vedere agro-climatic, din cauza secetelor severe înregistrate în ultimii zece ani.

Ministerul Agriculturii a precizat că va analiza cererile venite din teritoriu, iar Guvernul a transmis că va continua să sprijine sectorul agricol. În prezent, în raion este implementat un proiect de reabilitare și extindere a sistemelor de irigație, care ar putea atenua efectele secetei în anii următori.