Omul de afaceri Sebastian Ghiță a afirmat, după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul de învestitură în Parlament, că „pierzătorii zilei sunt UDMR și USR”. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a comentat poziționarea UDMR și AUR în contextul negocierilor politice care urmează după eșecul formării Executivului.

„Pierzătorii zilei - AUR și UDMR. Din 1990 și până astăzi UDMR a votat cu PSD ca să blocheze o guvernare cu PRM. Ieri nu a mai votat. A creat spațiu pentru AUR. AUR a refuzat ieri să voteze și a dat o nouă șansă UDMR să revină în joc pe post de actor determinant. Meciul dintre AUR și UDMR va continua zilele următoare! Prinde-l pe PSD!”, a scris Sebastian Ghiță pe Facebook.

Mesajul a fost publicat la scurt timp după ce Parlamentul a respins învestirea Guvernului Veștea, într-un context marcat de tensiuni între principalele formațiuni politice și de negocieri privind formarea unei noi majorități.

Înaintea votului din plenul reunit, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor participa la vot și vor părăsi sala în momentul exprimării opțiunilor.

Liderul UDMR a afirmat că România traversează un moment de schimbare politică majoră și a făcut referire la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, despre care a spus că a reprezentat un semnal de sfârșit de epocă.

„Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluția din Decembrie, și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră, și începe o etapă despre care încă nu știm nimic”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a vorbit și despre confruntarea politică din Parlament, apreciind că beneficiarul momentului este liderul AUR.

„Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat!”, a spus liderul UDMR.

La finalul intervenției sale, Kelemen Hunor a confirmat că UDMR nu va participa la votul pentru învestirea Executivului.

În discursul susținut în Parlament, liderul AUR, George Simion, a anunțat că nu va impune parlamentarilor partidului o anumită opțiune de vot, însă a precizat că el și colegii care împărtășesc aceeași poziție vor părăsi sala.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a susținut că formațiunea sa nu va participa la ceea ce a numit un proces politic compromis și a criticat evoluțiile din ultimii ani, inclusiv anularea alegerilor prezidențiale.

„Mă uit către poporul român și îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni și mândri de ceea ce am fost și suntem”, a afirmat George Simion.