Se construiește o nouă fabrică în România. 200 de locuri de muncă vor fi disponibile

O fabrică de ulei este construită în Zona Liberă Galați, printr-o investiție de 36 de milioane de euro realizată de compania Olvia SRL. Proiectul se află într-un stadiu avansat de execuție, este considerat una dintre cele mai mari investiții industriale din municipiu și ar urma să creeze aproximativ 200 de locuri de muncă.

O nouă unitate de producție se construiește în Zona Liberă Galați, unde compania Olvia SRL dezvoltă o fabrică de ulei. Investiția se ridică la 36 de milioane de euro și este prezentată drept una dintre cele mai importante investiții industriale din municipiu.

Lucrările sunt deja într-un stadiu avansat, iar proiectul ar urma să genereze aproximativ 200 de locuri de muncă după finalizare.

Olvia SRL a concesionat câteva hectare de teren în Zona Liberă Galați pentru construirea fabricii. Unitatea va avea o capacitate anuală de procesare de 8.000 de tone de ulei.

Potrivit autorităților locale, fabrica de ulei reprezintă un proiect de referință pentru dezvoltarea economică a zonei.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a vorbit despre importanța investiției și a afirmat că aceasta arată interesul investitorilor pentru oraș.

„Astăzi, la viitoarea fabrică de ulei din Zona Liberă Galați, orașul nostru devine tot mai atractiv pentru investitori. Un exemplu este această investiție, unde lucrările au avansat semnificativ”, a declarat edilul din Galați.

În prezent, Zona Liberă Galați are 52 de contracte de închiriere și concesiune în derulare. Autoritățile locale consideră că acest lucru reflectă dinamismul economic al regiunii.

„Asta înseamnă producție, locuri de muncă și dezvoltare economică. De altfel, acum în Zona Liberă sunt în derulare 52 de contracte de închiriere și de concesiune, așadar, aproape întreaga zonă este acoperită. O situație similară se va regăsi în scurt timp și la Parcul Industrial”, a adăugat Pucheanu.

Directorul general al Zonei Libere Galați, Cătălin Cojocaru, a declarat că proiectul avansează într-un ritm susținut.

„Fabrica de ulei construită de compania Olvia SRL prinde contur de la o zi la alta, iar progresul lucrărilor confirmă că Zona Liberă Galați devine tot mai atractivă pentru investitorii care aleg să dezvolte afaceri cu impact economic semnificativ pentru regiunea noastră”, a spus acesta.

Investiția se află în prima etapă de implementare, iar cea de-a doua etapă urmează să înceapă anul viitor.

După finalizare, fabrica de ulei este așteptată să devină un obiectiv industrial important pentru Galați, cu efecte asupra creării de noi locuri de muncă și asupra dezvoltării economice a regiunii.