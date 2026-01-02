Scriitoarea eroină și agentă secretă între război și „nebunii ani 20”

Cum a reușit Martha Bibescu să biuruie nebunia unei lumi în destrămare și reconfigurare? Una din cele mai cunoscute figuri de femei din rândul intelectualității române, Martha Lahovary Bibescu s-a născut la 28 ianuarie 1886, în București. Era fiica lui Ion Laohovary și a Smarandei Mavrocordat.

Și-a făcut educația în Belgia, devenind o tânără valoroasă care atrăgea privirile înaltei societăți, care ar fi primit-o imediat în calitate de soție a unui prinț, demnitar etc. În 1905, ea s-a căsătorit cu Prințul George Valentin Bibescu, vărul primar al Anei de Noailles și nepotul domnitorului Gheorghe Bibescu, care a abdicat în 1848.

Și-a însoțit partenerul de viaă, prințul Bibescu în timpul unei însărcinări diplomatice în Persia, publicând la întoarcere volumul ”Cele Opt Paradisuri”, care i-a adus Premiul Academiei Franceze.

Martha Bibescu s-a implicat în 1916, în conducerea unui spital pentru răniți în București. Se pare că aceasta a fost acoperirea sa, ea lucrând ca agent al Siguranței Românești, care afla mișcările nemților, comunicându-le Guvernului român aflat la Iași. În refugiu. La un moment dat, a fost arestată, însă nu i s-a putut distruge acoperirea.

Martha Bibescu s-a aflat în apropierea oamenilor politici români și europeni, literaților din perioada interbelică. Astfel, ea descrie întâlnirile cu Marcel Proust, dar și cu nazistul Hermann Goring, pe care îl cunoaște la proprietatea acestuia. Ea îl considera un monstru dizgrațios , ”căzut în mintea copiilor”, pasionat de colecția sa cu trenulețe electrice.

Martha Bibescu l-a ironizat pe Goring care le-a dezvăluit invitaților că are o cameră specială unde ”gândește”, întrebându-l în germană că el, ca om de stat nu gândește deloc dacă din nefericire nu se află în acea cameră? În 1928 a apărut ”La bal cu Marcel Proust”, iar memoriile politice au fost publicate fragmentar sub titlul Jurnal politic. Rămâne o fină cunoscătoare a realităților politice contemporane.

S-a implicat în anii celui de-al doilea război mondial în ajutorarea răniților de pe Frontul de Est și din Frontul de Vest, după care, în 1945, înțelegând ce se va petrece în România s-a autoexilat la Londra în 1945.

Zece ani mai târziu, a devenit membră a Academiei Regale Belgiene, ocupând fotoliul care îi fusese oferit Anei de Noailles.

Martha Bibescu a decedat la 28 noiembrie 1973, la Paris, fiind înmormântată la Castelul Menars, de pe Valea Loirei.