Schimbări pentru șoferii din România. Ce se pregătește pentru radarele e-SIGUR

Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să introducă verificarea vitezei medii a autovehiculelor și să extindă utilizarea sistemelor automate e-SIGUR. Măsurile sunt incluse în programul de guvernare pentru perioada 2026–2028, care prevede și modificarea modului în care sunt constatate abaterile rutiere. Documentul mai propune reorganizarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), măsuri împotriva violenței domestice și folosirea inteligenței artificiale în investigații.

Una dintre propunerile din programul de guvernare vizează modificarea sistemului de supraveghere a traficului rutier. Viitorul Executiv urmărește introducerea controlului vitezei medii, alături de punerea în funcțiune a sistemelor automate e-SIGUR.

Totodată, legislația ar urma să fie adaptată pentru ca abaterile rutiere să poată fi procesate automat. Informațiile vor putea proveni de la Poliția Rutieră, administratorii drumurilor și participanții la trafic.

Documentul prevede și extinderea comunicării electronice cu șoferii, precum și utilizarea tehnologiei pentru reducerea activităților administrative desfășurate de polițiști.

„Actualizăm cadrul legal pentru procesarea automatizată a abaterilor rutiere, cu semnalări de la Poliția Rutieră, administratorii de drumuri și participanții la trafic, și operaționalizăm sistemele automate de detectare e-SIGUR. Introducem controlul vitezei medii, comunicăm electronic cu șoferii, căutăm finanțare sustenabilă pentru investiții, eliberăm prin digitalizare personalul specializat pentru activitatea din trafic și continuăm educația rutieră”, prevede documentul.

Programul include și o reorganizare a responsabilităților instituțiilor care asigură ordinea publică.

Guvernul propune modificări legislative pentru separarea mai clară a atribuțiilor Poliției Române, Jandarmeriei și poliției locale, astfel încât aceleași activități să nu mai fie desfășurate de mai multe structuri.

„Delimităm prin lege, împreună cu autoritățile locale, atribuțiile poliției locale față de Poliția Română, precum și competențele Poliției și ale Jandarmeriei, fără suprapuneri, și integrăm funcțional poliția locală în sistemul național de ordine publică”, se arată în programul de guvernare.

În cazul Jandarmeriei, anumite misiuni de pază a obiectivelor ar putea fi înlocuite cu sisteme tehnice de securitate. Personalul ar urma să fie repartizat atât pentru protejarea obiectivelor, cât și pentru intervențiile de ordine publică. Executivul intenționează să analizeze și posibilitatea transferării unor activități care nu țin direct de principalele atribuții ale instituțiilor de aplicare a legii.

După aderarea completă a României la spațiul Schengen, Executivul propune modernizarea supravegherii frontierelor și aplicarea unor măsuri suplimentare de control.

„Dezvoltăm monitorizarea inteligentă a frontierelor, aplicăm măsuri compensatorii eficiente după aderarea completă la Schengen, precum și Pactul privind migrația și azilul, cu accent pe screening și returnare rapidă”, se precizează în document.

Planul urmărește facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor, fără reducerea măsurilor de securitate la granițe.

În același timp, Guvernul propune coordonarea mai eficientă a resurselor Poliției de Frontieră și Inspectoratului General pentru Imigrări.

Măsurile sunt destinate combaterii migrației ilegale și administrării migrației legale, în contextul consolidării securității la Marea Neagră și în spațiul Schengen.