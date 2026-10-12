loturiCirculația rutieră a fost deschisă pe pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului A0, pe lotul 3 Nord, însă șoferii pot folosi momentan doar două dintre cele patru benzi. Lucrările la celelalte două benzi ar urma să fie încheiate în câteva zile, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Oficialul a transmis că deschiderea pasajului permite continuarea lucrărilor la corpul principal al autostrăzii, în zona intersecției cu DN3.

„Sunt pe șantierul Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului #A0, unde tocmai am dat în trafic pasajul DN3 peste A0 eliminând astfel ‘bariera’ în finalizarea lucrărilor la corpul principal al A0 în zona intersecției dintre cele două drumuri. Deocamdată se circulă pe două benzi de circulație urmând ca în câteva zile să se finalizeze montarea rosturilor de dilatare și a parapetului de siguranță pe celelalte două benzi”, a scris Scrioșteanu, luni, pe pagina sa de Facebook.

Pe celelalte sectoare ale șantierului se desfășoară ultimele intervenții necesare pentru deschiderea circulației în condiții de siguranță. Lucrările vizează atât pasajele și nodurile rutiere, cât și sistemele tehnice ale autostrăzii.

„În celelalte zone ale șantierului sunt pe final lucrările: montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje; montarea parapetelor mediane și marginale în zona pasajelor a nodurilor rutiere și în zonele de acces în șantier; realizarea semnalizării verticale și orizontale pe ultimele sectoare; alte lucrări necesare pentru siguranța circulației; finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante; lucrări și teste la sistemul ITS; lucrări la sistemul de iluminat și testarea acestuia”, a precizat secretarul de stat.

Potrivit lui Irinel Ionel Scrioșteanu, stadiul fizic al lucrărilor pe întregul lot 3 Nord a depășit 98,5%. Proiectul beneficiază de cofinanțare din fonduri europene.

Secretarul de stat estimează că loturile 3 și 4 ale Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord vor fi deschise circulației săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie. Calendarul depinde de finalizarea lucrărilor rămase și de mobilizarea constructorului.

„Mobilizarea constructorului este îmbunătățită și acest lucru va permite darea în trafic acestui lot împreună cu lotul 4, așa cum am mai anunțat, săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie. Se va putea, astfel, circula de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă”, a transmis oficialul.

Deschiderea celor două loturi ar urma să îmbunătățească legăturile rutiere dintre principalele regiuni ale țării și să permită continuarea deplasărilor pe autostradă pe un traseu extins, de la Constanța și Craiova până la Bacău.