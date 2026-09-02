Apple a schimbat în aplicația Maps denumirea Lacului Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din Statele Unite, după un ordin emis de președintele Donald Trump în contextul disputei comerciale dintre Washington și Canada. Pentru utilizatorii canadieni, denumirea Lacul Ontario rămâne neschimbată. Conform BBC, modificarea vine după eșecul negocierilor comerciale dintre cele două țări și după introducerea de către Washington a unor noi tarife de 50% pentru bunuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Apple nu este prima mare companie de tehnologie care aplică noua denumire pentru utilizatorii americani. Google a făcut o schimbare similară în ultimele zile, iar decizia a provocat reacții negative pe rețelele sociale.

Canada a răspuns tarifelor impuse de Washington și a anunțat că va aplica măsuri de retorsiune „dolar pentru dolar”.

Administrația premierului canadian Mark Carney a părăsit negocierile comerciale, invocând cerințe pe care le consideră de neacceptat.

Carney a transmis administrației Trump să „înceapă să fie serioasă” și să renunțe la abordarea de forță înainte ca discuțiile să poată fi reluate.

Ordinul executiv semnat de Donald Trump acordă Departamentului american de Interne 30 de zile pentru actualizarea denumirii în Geographic Names Information Service (Serviciul de informații privind denumirile geografice n.r), baza oficială de date privind denumirile geografice din Statele Unite.

Potrivit secretarului american de Interne, Doug Burgum, Apple a primit o solicitare expresă din partea lui Trump pentru schimbarea numelui Lacului Ontario în serviciul Maps, astfel încât platforma să respecte ordinul executiv.

Președintele american a publicat și mai multe videoclipuri generate cu inteligență artificială pe rețelele sociale.

Într-unul dintre acestea, Trump apare dărâmând cu piciorul un indicator pe care scrie „Lacul Ontario” și înlocuindu-l cu unul pe care apare mesajul „Bine ați venit la Lacul America”.

Autoritățile canadiene au reacționat prin instalarea unui nou indicator lângă lac, pe care apare mesajul „Lacul Ontario. Acum și pururea”.

„În cazul în care președintele Trump sau oricine altcineva uită, am amplasat acest indicator pentru a le reaminti: este Lacul Ontario, acum și pentru totdeauna”, a declarat premierul provinciei Ontario, Doug Ford.

Lacul Ontario este cel mai mic dintre cele cinci Mari Lacuri și se află între provincia canadiană Ontario și statul american New York. Denumirile lacurilor Ontario, Michigan și Erie provin din limbi indigene, în timp ce numele lacurilor Huron și Superior au origini franceze.

MapQuest nu a adoptat noua denumire și a publicat vineri pe Facebook un mesaj scurt: „Noi nu îl schimbăm”. Platforma a ajuns ulterior pe primul loc în clasamentul celor mai descărcate aplicații gratuite din App Store-ul Apple din Canada.

Google a anunțat săptămâna trecută că serviciul său Maps este actualizat pentru a „reflecta modificările de nume din sursele guvernamentale oficiale”.

În consecință, utilizatorii americani văd denumirea Lacul America, iar cei din Canada continuă să vadă Lacul Ontario.

Google a procedat similar în 2025, după ce Donald Trump a decis redenumirea Golfului Mexic în „Golful America”.

Mexicul a dat ulterior Google în judecată, acuzând compania că a ignorat solicitările de a nu aplica noua denumire pentru utilizatorii americani.

Apple a făcut la rândul său aceeași modificare în serviciul său de hărți, afișând pentru utilizatorii din SUA denumirea Golful America.