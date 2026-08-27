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Lovitură pentru Google. Gigantul va achita sute de milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces colectiv

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Lovitură pentru Google. Gigantul va achita sute de milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces colectivGoogle. Sursă foto: Unsplash
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Din cuprinsul articolului

Google a ajuns la un acord pentru plata a 260 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 353 de milioane de dolari, pentru încheierea unui proces colectiv intentat în numele dezvoltatorilor care și-au vândut aplicațiile prin Google Play Store în Marea Britanie, potrivit Reuters.

Dezvoltatorii au contestat comisioanele percepute de Google

Reclamanții au acuzat compania că și-a folosit poziția dominantă pe piața aplicațiilor pentru a limita distribuirea acestora prin metode alternative și pentru a impune dezvoltatorilor comisioane considerate excesive. În multe cazuri, comisionul ajungea la 30% din valoarea tranzacțiilor.

Pretențiile financiare din cadrul procesului fuseseră evaluate anterior la peste 1 miliard de lire sterline. Cazul urma să ajungă luna viitoare în fața Tribunalului pentru Apeluri în materie de Concurență din Londra.

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Proces. Sursa foto: AI

Google nu recunoaște încălcarea legii

Acordul nu este încă definitiv și trebuie aprobat de tribunal. Google nu recunoaște nicio vină și nicio încălcare a legislației privind concurența și susține că dispunea de argumente solide pentru a se apăra în cadrul procesului.

160 de milioane de lire merg către dezvoltatori

Din suma totală de 260 de milioane de lire sterline, 160 de milioane vor fi destinate despăgubirii dezvoltatorilor care au vândut aplicații prin Google Play Store în perioada august 2018 – iulie 2026.

Alte 100 de milioane de lire sterline sunt destinate acoperirii costurilor și finanțării procesului.

Marile companii de tehnologie sunt vizate de procese similare

Cazul se înscrie într-o serie mai amplă de acțiuni în justiție desfășurate în Marea Britanie împotriva marilor companii de tehnologie. Litigiile vizează, în special, modul în care aceste companii își gestionează platformele digitale și comisioanele aplicate dezvoltatorilor.

Procese similare au vizat companii precum Apple, Qualcomm și Sony.

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