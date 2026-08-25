Yahoo, unul dintre cele mai cunoscute nume ale internetului din anii ’90 și 2000, încearcă să atragă o nouă generație de utilizatori prin inteligență artificială, produse digitale noi și relansarea imaginii sale de brand, potrivit Financial Times.

Compania condusă de Jim Lanzone mizează pe faptul că notorietatea acumulată în peste trei decenii poate deveni un avantaj într-o piață dominată de Google, rețele sociale și noile platforme de inteligență artificială. Strategia este importantă pentru Yahoo într-un moment în care compania caută noi surse de creștere și încearcă să demonstreze că poate rămâne relevantă pentru utilizatorii care nici măcar nu erau născuți în perioada sa de glorie.

Jim Lanzone, directorul general al Yahoo, consideră că vechimea brandului poate reprezenta un avantaj în relația cu publicul tânăr.

Într-un interviu acordat Financial Times, el a descris Yahoo drept unul dintre „originalii” internetului și a susținut că istoria companiei poate contribui la construirea unei imagini de brand credibile într-o perioadă în care încrederea în unele companii tehnologice mai noi este pusă sub semnul întrebării.

Yahoo a fost lansat în 1994 și a devenit rapid una dintre principalele porți de acces către internet. În anii următori, compania a fost depășită treptat de Google în domeniul căutării și a trecut prin mai multe schimbări de proprietate și restructurări.

După ce a fost cumpărată de Apollo Global Management, compania încearcă să se concentreze pe principalele sale produse, inclusiv Yahoo Finance, Yahoo Sports, Yahoo News și Yahoo Mail.

Una dintre piesele centrale ale strategiei este Scout, un produs bazat pe inteligență artificială pe care Yahoo îl dezvoltă ca motor de răspunsuri și instrument de căutare.

Platforma folosește datele și conținutul disponibile în ecosistemul Yahoo pentru a oferi utilizatorilor răspunsuri și informații relevante. Compania încearcă astfel să se adapteze unei schimbări importante în modul în care oamenii caută informații online: trecerea de la lista clasică de linkuri la răspunsuri generate de sisteme AI.

Strategia Yahoo vine într-un moment în care Google, OpenAI, Perplexity și alte companii investesc masiv în instrumente de căutare bazate pe inteligență artificială.

Pentru Yahoo, provocarea este diferită. Compania nu pornește de la zero și are deja sute de milioane de utilizatori care folosesc produsele sale, în special în domenii precum finanțe, sport, știri și e-mail.

Inteligența artificială este introdusă și în Yahoo Mail, unde compania testează funcții care depășesc rolul clasic al unei căsuțe de e-mail.

Printre acestea se află instrumente care pot identifica informații importante din mesaje, precum rezervări, chitanțe, întâlniri sau termene-limită, și le pot organiza într-un calendar sau într-o listă de activități.

Yahoo a introdus anterior și funcția „Catch Up”, care folosește AI pentru a ajuta utilizatorii să gestioneze rapid mesajele necitite. Compania încearcă astfel să adapteze unul dintre cele mai vechi produse ale sale la obiceiurile utilizatorilor care folosesc în principal telefonul mobil.

În paralel cu investițiile în AI, Yahoo și-a simplificat portofoliul de afaceri.

Compania a renunțat în ultimii ani la mai multe branduri și proprietăți media pentru a se concentra pe produsele considerate strategice. Jim Lanzone a explicat că obiectivul este construirea unei companii tehnologice mai concentrate, capabile să concureze într-o piață în care atenția utilizatorilor este împărțită între motoare de căutare, aplicații sociale și platforme AI.

Yahoo încearcă, de asemenea, să valorifice datele și interacțiunile generate de propriul ecosistem pentru publicitate, într-o perioadă în care industria digitală caută alternative la tehnologiile tradiționale de urmărire a utilizatorilor online.

Marea provocare pentru companie este dacă notorietatea numelui Yahoo poate fi transformată într-un avantaj în rândul Generației Z.

Pentru utilizatorii mai în vârstă, Yahoo rămâne asociat cu primele etape ale internetului modern, cu Yahoo Mail, Messenger și portalul de știri. Pentru publicul tânăr, compania trebuie însă să demonstreze că produsele sale pot concura cu platforme construite direct pentru era telefoanelor mobile și a inteligenței artificiale.

Yahoo încearcă să combine, astfel, două elemente aparent diferite: nostalgia unui brand care a definit începuturile internetului și tehnologiile care ar putea defini următoarea etapă a acestuia.