Bugetarii României nu mai au voie cu Gmail, Yahoo și Outlook. Ce stipulează proiectul de lege adoptat de Senat

Senatul României a adoptat un proiect de lege care prevede ca instituțiile publice să nu mai utilizeze servicii comerciale de email, precum Gmail, Yahoo sau Outlook, pentru corespondența oficială. Decizia urmărește creșterea nivelului de securitate a datelor și introducerea unui sistem unic de email administrat de stat.

Conform proiectului adoptat, instituțiile publice vor trebui să renunțe la adresele de email oferite de platforme comerciale atunci când transmit documente sau comunică oficial cu alte instituții ori cu cetățenii.

În prezent, o mare parte dintre instituțiile din România folosesc astfel de servicii pentru corespondența oficială. Noua reglementare prevede însă implementarea unui sistem unic de email al statului. Fiecare instituție publică, fie că este vorba despre una centrală sau locală, va avea o adresă oficială înscrisă într-un registru național denumit Registrul Național al Adreselor Electronice Oficiale (RNAEO).

Legea nu se va aplica imediat după adoptare. După promulgare și publicarea în Monitorul Oficial, instituțiile vor avea la dispoziție o perioadă de 12 luni pentru a face tranziția către noul sistem de comunicare.

Pe durata acestei perioade, mesajele primite pe vechile adrese de email vor putea fi în continuare recepționate. Totuși, instituțiile vor trebui să transmită automat un răspuns prin care să informeze expeditorii care este noua adresă oficială de contact. Dacă termenul stabilit nu va fi respectat, persoanele responsabile din cadrul instituțiilor, inclusiv conducerea, pot fi sancționate.

Prevederile proiectului se vor aplica tuturor autorităților și instituțiilor publice, atât la nivel central, cât și la nivel local. Măsura vizează inclusiv structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestor instituții.

Există însă și o excepție. Instituțiile care activează în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale nu vor fi obligate să utilizeze noul sistem, deoarece acestea dispun deja de sisteme proprii de comunicare securizată.

Inițiatorii proiectului de lege susțin că utilizarea serviciilor comerciale de email pentru corespondența oficială poate reprezenta un risc pentru securitatea cibernetică a statului.

Potrivit argumentelor prezentate în document, aceste platforme sunt administrate de companii private și nu se află sub controlul autorităților române. În acest context, ar putea apărea riscuri precum pierderea datelor, interceptarea neautorizată a mesajelor, accesul ilegal la informații sau compromiterea corespondenței oficiale.

De asemenea, utilizarea unor astfel de servicii poate face dificilă urmărirea traseului unui document între instituții.

Din aceste motive, proiectul prevede ca instituțiile publice să nu mai utilizeze adrese de email comerciale pentru transmiterea sau solicitarea de documente și informații în relația cu cetățenii sau cu mediul de afaceri. Proiectul de lege a fost adoptat miercuri de Senat cu 79 de voturi pentru, 22 de abțineri și un vot împotrivă. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie dezbătut și votat și de Camera Deputaților, care are rolul de for decizional.