Decizia privind achiziția pastilelor de iod, apărată de ministrul Sănătății: Țara asta trebuie să fie pregătită

Decizia autorităților de a cumpăra cantități mari de pastile de iod pentru populație, în eventualitatea unui atac nuclear, a fost una corectă, susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Oficialul afirmă că statul trebuie să fie pregătit pentru situații de urgență, chiar dacă unele stocuri ajung să expire.

El a arătat că, deși aceste produse au termen de valabilitate și pot expira, statul trebuie să fie permanent pregătit pentru situații de urgență.

„Eu cred că măsura cu pastilele de iod a fost una bună, a fost una corectă, a fost una care, pentru momentul respectiv, a fost luată ca la carte. Faptul că expiră da, expiră, dar ţara asta trebuie să fie pregătită. Există stocuri de urgenţă, stocuri de calamitate, stocuri pentru situaţii critice, rezervă de stat în care tu, stat, eu, Ministerul Sănătăţii, trebuie să fiu pregătit chiar dacă la patru ani de zile arunc tot şi cumpărăm altele noi”, a declarat oficialul.

Alexandru Rogobete a explicat că există stocuri pentru urgențe, calamități și situații critice, parte a rezervei de stat, iar Ministerul Sănătății are obligația să le asigure, chiar dacă acest lucru presupune înlocuirea lor periodică. Oficialul a subliniat că, în cazul unei catastrofe produse pe timpul nopții, autoritățile nu pot improviza și nu pot strânge rapid materiale din teritoriu, motiv pentru care este esențial ca rezervele să fie disponibile și să poată ajunge la spitale în cel mai scurt timp.

Ministrul a explicat că România dispune de rezerve strategice pentru mai multe tipuri de produse medicale, inclusiv echipamente esențiale. Acestea sunt gândite pentru a putea fi distribuite rapid în cazul unor situații excepționale.

Potrivit acestuia, există și un plan strategic care stabilește modul de funcționare al unităților sanitare în caz de calamitate sau chiar în eventualitatea unui atac militar.

Ministerul Sănătăţii a prelungit până la sfârşitul lui 2025, termenul până la care farmaciile trebuie să păstreze comprimatele de iodură de potasiu comandate la începutul războiului din Ucraina pentru protejarea populaţiei în cazul unui accident nuclear.

După izbucnirea războiului din Ucraina, când autoritățile au comandat 30 de milioane de comprimate. Medicamentele au fost produse în martie 2022 de compania Antibiotice Iași, aflată în subordinea Ministerului Sănătății.

Ulterior, acestea au fost distribuite către farmacii prin direcțiile de sănătate publică. Cu toate acestea, interesul populației a fost mult sub așteptări. Potrivit datelor transmise de minister, până la 11 septembrie 2024 au fost eliberate 914.899 de comprimate la nivel național, conform News.ro.

În luna ianuarie, autoritățile au stabilit ca farmaciile să păstreze comprimatele de iodură de potasiu 65 mg nedistribuite până la 31 decembrie 2024. Ulterior, prin Ordinul ministrului Sănătății nr. 5.116/2024, publicat în Monitorul Oficial, termenul a fost extins până la 31 decembrie 2025.

Actul normativ prevedea că, la finalul perioadei, farmaciile urmau să returneze cantitățile rămase către direcțiile de sănătate publică județene prin intermediul distribuitorilor de medicamente.

Decizia de a comanda un volum atât de mare de pastile a fost luată într-un context tensionat, marcat de temeri privind un posibil incident nuclear în regiune. La momentul respectiv, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, estima că între 7 și 8 milioane de persoane ar fi eligibile pentru administrarea iodurii de potasiu. În practică însă, numărul celor care au solicitat comprimatele a fost mult mai redus.