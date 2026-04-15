Schimbarea de la Budapesta, lovitură grea pentru Vladimir Putin. Cum va fi afectată România

Efectele pe care le provoacă rezultatul alegerilor din Ungaria, după ce Peter Magyar l-a detronat de la putere pe Viktor Orban. Subiectul a fost disecat, marți, în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic, alături de jurnalistul Romeo Couți de colonelul (r) SRI, Tudor Păcuraru.

Lovit în plin de rezultatele alegerilor din Ungaria este liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Care pierde un om de bază: Viktor Orban. Iar tot acest context ajută Republica Moldova în procesul de aderare la UE, după cum a afirmat Tudor Păcuraru.

„Pentru interese lui Putin este cu certitudine o lovitură. Primul lucru este că deschide calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cu Ucraina lucrurile merg mai greu, fiindcă statul este în război, dar cu Republica Moldova lucrurile vor merge repede și sper eu, ușor. Asta îl deranjează enorm pe Putin.

A doua chestie este că ei își dau seama că sunt sub control relațiile lor în Uniunea Europeană. Poate nu credeau, dar acum au dovezi că tot ce discute cu agentura este practic înregistrat, bine mersi, și stocat de englezi. A treia chestiune este că asta va determina și o schimbare la noi”, a spus Tudor Păcuraru.

Se anunță un cutremur politic și în UDMR

Care este de părere că vor fi mari schimbări și în structura UDMR-ului. În condițiile în care liderul Kelemen Hunor a pariat pe Viktor Orban. „Ceva se va întâmpla în zilele următoare, în relația cu UDMR-ul, aici domnul Couți are perfectă dreptate. Sunt multe lucruri care deranjează, dar mie nu mi-e frică atât de ce se întâmplă în jurul țării noastre, mie mi-e frică incapacitatea clasei noastre politice de a răspunde la aceste schimbări. Asta este cu Statele Unite. Să vedeți ce va fi în noiembrie când o să ia piela pe spinare domnului Trump”, a mai precizat invitatul podcastului.

Rusia și-a înfipt adânc colții

Romeo Couți a remarcat că Ungaria se va confrunta mult timp cu o problemă ce ține de influența Rusiei și penetrarea multor structuri importante din țara vecină. „Ceea ce nu se spune în presă, nici așa mai cu o jumătate de gură, în Ungaria, în România absolut deloc, este faptul că în acești 16 ani, Moscova s-a așezat foarte bine în Budapesta, controlează sistemul de finanțe în proporție destul de mare, controlează serviciile secrete în proporție destul de mare, departamente. Domnul Păcuraru poate confirma sau infirma această informație pe care eu o am de la presa din Ungaria”, a spus jurnalistul clujean.

