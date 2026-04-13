Moscova își definește poziția în trei crize majore. Alegerile din Ungaria, Ucraina și Ormuzul domină agenda Kremlinului

Kremlinul a transmis luni o serie de poziții oficiale privind evoluțiile internaționale majore – de la rezultatele alegerilor parlamentare din Ungaria, la posibila blocadă americană a Strâmtorii Ormuz și perspectivele unei soluționări a conflictului din Ucraina – în cadrul briefingului susținut de purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, potrivit agenției Tass.

Potrivit declarațiilor lui Dmitri Peskov, președintele rus Vladimir Putin urmează să discute „o gamă foarte diversă de subiecte” cu omologul său indonezian, Prabowo Subianto. Kremlinul a subliniat că relațiile bilaterale sunt în dezvoltare și că schimburile comerciale au crescut cu peste 12%.

„Putin se întâlnește frecvent cu el. Au relații personale și de afaceri foarte bune”, a declarat Peskov, indicând consolidarea cooperării dintre cele două state într-un context geopolitic complex.

Referitor la alegerile parlamentare din Ungaria, Kremlinul a transmis că respectă rezultatul votului și decizia electoratului.

„Ungaria a făcut alegerea sa. Respectăm această alegere”, a afirmat Peskov.

El a adăugat că Rusia își dorește menținerea unui dialog „pragmatic” cu noua conducere de la Budapesta.

Oficialul rus a precizat că Moscova a luat act de declarațiile autorităților ungare privind dorința de a continua relațiile constructive, subliniind că o astfel de abordare ar fi „benefică pentru ambele părți”.

În același timp, Kremlinul nu consideră că rezultatul alegerilor din Ungaria va influența evoluția războiului din Ucraina.

„Sunt probabil chestiuni separate și nu văd nicio legătură aici”, a spus Peskov.

Rusia și-a reafirmat interesul pentru relații bune cu toate statele europene, deși a remarcat lipsa de reciprocitate în actualul context politic.

În ceea ce privește conflictul din Ucraina, Kremlinul a reiterat că preferă o soluționare diplomatică, dar că operațiunile militare vor continua în lipsa unor rezultate concrete ale negocierilor.

„Suntem angajați să ne atingem obiectivele în Ucraina. Am prefera să facem acest lucru prin negocieri politice și diplomatice, dar până când acestea dau rezultate, operațiunea militară specială va continua”, a declarat Peskov.

Totodată, oficialul rus a criticat poziția statelor europene, acuzându-le că susțin continuarea conflictului prin ajutor militar acordat Kievului.

„Acțiunile care alimentează ambițiile militariste ale regimului de la Kiev nu contribuie la găsirea unei soluții pașnice”, a afirmat acesta.

Pe tema energiei, Kremlinul a insistat asupra rolului Rusiei ca furnizor global major.

„Rusia este și va rămâne unul dintre cei mai fiabili furnizori de energie din lume”, a spus Peskov.

Întrebat despre viitorul conductei Druzhba și cererile unor state europene, inclusiv Ungaria, oficialul rus a evitat un răspuns direct, sugerând că aceste întrebări trebuie adresate capitalelor europene.

Referitor la situația din Orientul Mijlociu, Kremlinul a confirmat că oferta Rusiei de a depozita uraniu îmbogățit al Iran rămâne valabilă, deși nu a fost acceptată până în prezent.

Moscova s-a declarat, de asemenea, dispusă să contribuie la detensionarea situației din regiune prin „orice servicii bune”.

În ceea ce privește posibilitatea unei blocade americane în Strâmtoarea Ormuz, Peskov a avertizat că un astfel de scenariu ar avea „cu un grad ridicat de certitudine” un impact negativ asupra piețelor internaționale.

Cu toate acestea, el a subliniat că multe detalii rămân neclare.