Cod galben de înghețuri în toată țara. Temperaturi de până la -3°C și risc pentru culturile agricole

Republica Moldova se confruntă din nou cu temperaturi negative după o încălzire de scurtă durată. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de înghețuri valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, avertizând că temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în noaptea și dimineața zilei de miercuri, 15 aprilie.

Potrivit meteorologilor, valorile minime vor oscila între -1 și -3 grade Celsius, ceea ce ar putea avea consecințe directe asupra culturilor agricole aflate în plină dezvoltare.

Specialiștii atrag atenția că fenomenul poate afecta în mod special culturile sensibile la temperaturi scăzute, în special pomii fructiferi aflați în perioada de înflorire.

Caișii, piersicii, cireșii și migdalii se numără printre cei mai vulnerabili, iar temperaturile negative, chiar și pentru câteva ore, pot compromite o parte importantă din recoltă. De asemenea, vița-de-vie aflată în faze timpurii de vegetație ar putea suferi daune.

Meteorologii subliniază că, deși înghețurile nu vor fi foarte puternice, impactul poate deveni semnificativ dacă temperaturile scăzute persistă pe parcursul nopții, în special în zonele joase și depresionare, unde aerul rece stagnează.

În acest context, specialiștii recomandă agricultorilor să ia măsuri de protecție pentru culturi, acolo unde este posibil, iar populația să fie atentă la condițiile meteo din orele dimineții.

Zonele cu risc sporit sunt cele în care temperaturile pot coborî mai mult decât media prognozată, iar efectele înghețului pot fi mai pronunțate.

Schimbarea accentuată a vremii a început în data de 10 aprilie, când, după o perioadă cu temperaturi de până la +18…+20°C, valorile termice au scăzut brusc. În doar o zi, maximele au coborât la +14…+15°C, semn al pătrunderii unui front rece peste țară.

La sfârșitul săptămânii, răcirea s-a accentuat și mai mult. Pe timp de zi, temperaturile au variat între 4 și 12 grade Celsius, iar noaptea între 2 și 5 grade. În mai multe regiuni, valorile nocturne au coborât sub zero grade, favorizând apariția înghețurilor.

După episodul de frig, meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii. În zilele de 16 și 17 aprilie, temperaturile maxime vor urca până la 18–19 grade Celsius, revenind la valori normale pentru această perioadă a anului.

Totuși, stabilitatea vremii nu va dura mult. În perioada sărbătorilor de Paștele Blajinilor, există șanse ca temperaturile să scadă din nou ușor, fiind posibile și precipitații.