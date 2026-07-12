Piața AI traversează o transformare profundă de strategie. Competiția globală nu mai este dictată în mod exclusiv de capacitatea de a construi cele mai masive și mai puternice modele tehnologice. În prezent, companiile din domeniu își îndreaptă atenția către optimizarea costurilor, creșterea eficienței operaționale și selectarea soluției ideale pentru fiecare tip de activitate în parte, conform unei analize realizate de CNBC.

Directorul general al Perplexity, Aravind Srinivas, consideră că viitorul nu va fi dominat de un singur model gigantic de inteligență artificială. Direcția este reprezentată de sisteme inteligente capabile să analizeze și să decidă în mod automat care este instrumentul optim de utilizat, în funcție de cât de complexă este solicitarea primită.

Prin această abordare, o interacțiune simplă din zona de asistență pentru clienți poate fi gestionată rapid de un model cu costuri minime. În schimb, sarcinile dificile, cum ar fi scrierea de cod informatic complex, sunt direcționate automat către rețele mult mai performante și mai costisitoare.

În acest nou ecosistem, produsul principal nu mai este reprezentat de modelul de inteligență artificială în sine. Miza se mută pe platforma capabilă să coordoneze utilizarea mai multor tehnologii simultan, conectându-le eficient cu baze de date și diverse instrumente software.

De altfel, Perplexity a lansat recent un sistem inovator pentru o funcție care permite interacțiunea directă cu computerul. Acesta are la bază modelul deschis GLM 5.2, creat de firma chineză Z.ai. Soluția folosește variante mai accesibile ca preț pentru majoritatea acțiunilor de rutină și apelează la resurse masive doar în momentele critice.

Această schimbare de paradigmă este susținută puternic de dorința companiilor de a-și reduce cheltuielile masive destinate tehnologiilor emergente. În acest context, versiunile de tip open-weight, care oferă posibilitatea de a fi descărcate, personalizate și rulate pe serverele proprii ale unei organizații, câștigă tot mai mult teren. Ele oferă o alternativă considerabil mai ieftină în comparație cu licențele comerciale oferite de marii lideri din industrie.

Peter Fenton, partener în cadrul fondului de investiții Benchmark, anticipează o dinamică accelerată în perioada următoare. El estimează că, în următoarele 18-24 de luni, peste 90% din volumul total de procesare din zona de inteligență artificială s-ar putea realiza prin intermediul acestor soluții deschise. O asemenea evoluție ar reduce semnificativ marjele de profit ale corporațiilor care mizează exclusiv pe vânzarea de acces la sisteme comerciale avansate.

Potrivit analizei sale, avantajul soluțiilor deschise depășește sfera financiară. În numeroase scenarii practice, variantele mai mici și nișate pe anumite domenii livrează rezultate mai rapide și mai precise decât sistemele universale de mari dimensiuni.

De pe urma acestui trend profită direct startup-uri precum Ollama, care livrează software conceput pentru descărcarea și rularea locală a modelelor deschise. Directorul executiv alocompaniei, Jeff Morgan, subliniază succesul acestei abordări, arătând că peste 85% dintre companiile incluse în topul Fortune 500 utilizează deja serviciile Ollama. Printre acestea se numără inclusiv entități care activează în sectoare cu reglementări extrem de stricte, precum sistemul medical, aviația sau industria asigurărilor.

Totuși, ascensiunea rapidă a soluțiilor deschise aduce în prim-plan o provocare strategică majoră pentru Statele Unite. Unele dintre cele mai competitive modele open-source sunt dezvoltate în prezent în China, exemplele cele mai clare fiind cele realizate de Z.ai și DeepSeek. Din acest motiv, rivalitatea tehnologică depășește granițele unei simple competiții comerciale, devenind o miză de politică industrială și securitate națională.

Noua orientare a pieței promite să influențeze inclusiv planurile masive de investiții destinate centrelor de date gigantice. Experții din industrie estimează că o parte semnificativă din sarcinile zilnice de procesare se va muta direct pe computerele și telefoanele utilizatorilor finali. Cloud-ul și marile centre de calcul vor rămâne rezervate doar pentru cele mai complexe și solicitante operațiuni.

Pentru comunitatea de investitori, marea întrebare rămâne dacă dezvoltatorii din prima linie a sistemelor comerciale, precum OpenAI și Anthropic, vor găsi mecanismele necesare pentru a-și proteja avantajele competitive și prețurile actuale, într-o piață în care alternativele deschise devin pe zi ce trece mai performante și extrem de accesibile.