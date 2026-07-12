Eveniment istoric pentru comunitatea ortodoxă din Republica Moldova. Înaltpreasfinţitul părinte Antonie a fost instalat oficial în funcţia de arhiepiscop al Chişinăului, mitropolit al Basarabiei şi exarh al plaiurilor. Ceremonia solemnă de întronizare a avut loc la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Chişinău, reunind ierarhi de seamă, oficialități și sute de credincioși, conform deschide.md.

Slujba specială de duminică deschide un nou capitol pentru structura ecleziastică subordonată Patriarhiei Române, context în care noul lider spiritual a transmis deja primele sale mesaje de unitate.

Manifestările dedicate acestui moment important au debutat cu sfânta liturghie, care a fost condusă de înaltpreasfinţitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iaşilor şi mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Alături de acesta s-au aflat ierarhi ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, precum şi un numeros sobor de preoți din cadrul Patriarhiei Române.

La eveniment au luat parte atât reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale din Republica Moldova, cât şi foarte mulți credincioşi sosiți de pe ambele maluri ale Prutului pentru a asista la instalarea noului mitropolit.

În cadrul predicii sale, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a vorbit despre importanța și greutatea misiunii pe care ÎPS Antonie o preia în acest moment. Acesta l-a sfătuit pe noul mitropolit să fie un ghid spiritual dedicat și să rămână ferm în păstrarea valorilor creștine.

„Părintele mitropolit Antonie primeşte astăzi slujba aleasă la Chişinău şi în întreaga Republică Moldova. Primeşte îndemnul să stăruiască în învăţătură şi să împartă fiecăruia, cu firească nevinovăţie, ceea ce se cuvine în parohii, mănăstiri şi aşezăminte bisericeşti”, a declarat mitropolitul Teofan.

După preluarea oficială a cârmei bisericești, ÎPS Antonie s-a adresat celor prezenți, punând un accent deosebit pe nevoia de colaborare strânsă între cler și popor. Acesta a recunoscut complexitatea noii sale poziții și a cerut sprijinul tuturor pentru a dezvolta proiectele Mitropoliei Basarabiei.

„Înţeleg ce responsabilitate mare îmi revine de acum încolo. Este un nou început, iar provocările vor fi diferite. Este limpede că nu voi reuşi de unul singur”, a mărturisit noul mitropolit.

Totodată, ierarhul a subliniat că armonia din interiorul comunității religioase este esențială pentru a depăși momentele dificile, oferind un avertisment cu privire la pericolele neînțelegerilor. El a îndemnat la păstrarea păcii şi comuniunii în Biserică, avertizând că „hrana celui rău este conflictul”.

Conducerea instituției ecleziastice consideră că acest moment marchează o transformare profundă pe plan pastoral, misionar şi administrativ. Întronizarea noului mitropolit reprezintă o reconfirmare puternică a legăturilor spirituale și istorice ale Bisericii Ortodoxe Române în regiune, consolidând în același timp unitatea de credință.

Decizia de numire a Înaltpreasfințitului Antonie în această funcție de înaltă demnitate a fost adoptată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea vine în urma retragerii din activitate a fostului întâistătător, înaltpreasfinţitul părinte Petru.