Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit joi în ședință de lucru sub coordonarea Patriarhului Daniel, a ales un nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, precum și doi noi arhierei-vicari pentru eparhiile românești din Italia și din Australia și Noua Zeelandă.

Pentru funcția de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor au fost propuși de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei doi candidați: Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți și Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud.

În urma votului secret, membrii Sfântului Sinod l-au ales pe Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor.

În aceeași ședință a fost desemnat și noul arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Pentru această slujire au fost propuși Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Porfirie Florea, starețul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din orașul León, Spania.

În urma votului secret, Sfântul Sinod l-a ales pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguț, care va purta titulatura de Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul.

Sfântul Sinod a ales și un nou arhiereu-vicar pentru Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande.

Pentru această funcție au fost propuși, în consultare cu Sinodul Permanent, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu, de la Mănăstirea Radu Vodă din București, și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antipa Burghelea, de la Mănăstirea Antim din București.

În urma votului secret, a fost ales Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu, care va avea titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.

Alegerile au avut loc în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată sub conducerea Patriarhului Daniel.