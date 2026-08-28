Din cuprinsul articolului Lucian Marciu îl înlocuiește pe Dan-Paul Iamandi

Generalul de brigadă cu o stea Lucian Dumitru Marciu a fost împuternicit să îndeplinească, pentru o perioadă de șase luni, atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Decizia intră în vigoare la 1 septembrie și a fost semnată de premierul interimar Ilie Bolojan. Documentul a fost publicat vineri în Monitorul Oficial.

„Începând cu data de 1 septembrie, domnul general de brigadă cu o stea Marciu Lucian Dumitru se împuternicește pentru a îndeplini atribuțiile funcției vacante de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru o perioadă de șase luni”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Lucian Dumitru Marciu a deținut funcția de șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov. Acesta îl înlocuiește la conducerea IGSU pe generalul Dan-Paul Iamandi.

Pe 20 august, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Dan-Paul Iamandi, din Ministerul Afacerilor Interne.