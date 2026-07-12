Schimbare în instanțele din România. Cum vor fi repartizate dosarele noi

Începând cu 15 septembrie, instanțele vor aplica un nou sistem de repartizare a dosarelor noi, a anunțat Judecătorul Cosmin Sterea-Grossu, președintele Tribunalului București. Mecanismul va ține cont de numărul real al judecătorilor aflați în activitate și urmărește limitarea supraîncărcării instanțelor, în contextul deficitului de personal din sistemul judiciar.

Președintele Tribunalului București, Cosmin Sterea-Grossu, unul dintre inițiatorii proiectului privind normarea activității instanțelor, a explicat ce modificări vor intra în vigoare începând cu 15 septembrie.

Potrivit magistratului, dosarele nou-înregistrate vor fi repartizate în funcție de capacitatea reală a fiecărei instanțe, calculată după numărul efectiv de judecători aflați în activitate, și nu după schema teoretică de personal.

”Începând cu 15 septembrie, fluxul cauzelor nou-intrate pe rolul instanțelor judecătorești va fi calibrat în funcție de capacitatea efectivă a fiecărei instanțe de a prelua și soluționa dosare.

Este o măsură mult așteptată de sistemul judiciar, iar necesitatea ei rezultă chiar din răspunsurile judecătorilor la chestionarul Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul căruia primele trei probleme indicate au vizat încărcătura ridicată de dosare pe judecător și nevoia normării.

Mecanismul instituie, în realitate, un reper la care instanțele se vor raporta, astfel încât capacitatea acestora să nu mai fie tratată ca fiind nelimitată.

Cosmin Sterea-Grossu a afirmat că, în ultimii ani, instanțele au făcut față creșterii numărului de dosare prin efortul suplimentar depus de judecători și de personalul auxiliar. Deși activitatea a continuat, efectele supraîncărcării au fost resimțite de justițiabili prin acordarea unor termene mai îndepărtate, amânarea pronunțărilor și întârzieri în redactarea hotărârilor.

În concret, după data de 15 septembrie, dosarele nou-intrate vor fi preluate și judecate în limita unei capacități calculate prin raportare la numărul judecătorilor care funcționează efectiv într-o instanță, nu la o schemă teoretică, uneori incomplet ocupată.

De exemplu, dacă o instanță ar avea un volum normal de activitate pentru o schemă de 10 judecători, dar în realitate funcționează doar cu 5, cei 5 judecători nu ar trebui să preia, la nesfârșit, volumul de muncă aferent tuturor celor 10 posturi.

Din păcate, exact acest lucru se întâmplă de foarte mult timp, întrucât deficitul de personal a fost acoperit prin suprasolicitarea celor rămași în activitate. Judecătorii au acceptat acest efort suplimentar din responsabilitate față de profesie și față de justițiabili. Un asemenea ritm nu poate fi considerat normal și nu este sustenabil pe durata unei cariere care (mai nou) poate depăși 40 de ani.

Judecătorul a explicat că noul mecanism va permite identificarea mai clară a instanțelor unde volumul de activitate depășește capacitatea normală și va oferi autorităților date utile pentru elaborarea unor politici publice privind gestionarea litigiilor.

Normarea va oferi mai multă transparență. Se va putea vedea mai clar unde este depășită capacitatea normală și care sunt cauzele reale ale supraîncărcării. Vor exista instanțe foarte aglomerate, dar, probabil, și instanțe care vor avea un volum calibrat în raport cu norma stabilită.

Mecanismul va oferi și date mai utile pentru politicile publice ce vizează volumul de dosare. Dacă anumite categorii de litigii ocupă o parte disproporționat de mare din activitatea instanțelor, puterea legislativă și cea executivă vor putea identifica soluții legislative sau administrative.

Există și situații care pot fi rezolvate prin practici administrative unitare ale instituțiilor, în raport cu practica constantă a instanțelor. De asemenea, pe baza informațiilor vor putea fi gândite și utilizate mecanisme alternative de soluționare a litigiilor, unele din ele există.

Magistratul a precizat că noul sistem nu va elimina imediat numărul mare de dosare deja aflate pe rolul instanțelor, acumulat în contextul creșterii semnificative a volumului de activitate din ultimii ani.

Din păcate, măsura nu elimină stocul foarte mare de dosare acumulat pe fondul unei creșteri de peste 50% a numărului de dosare intrate în ultimii cinci ani. Chiar dacă dosarele nou-intrate vor fi administrate potrivit noilor reguli, instanțele au în continuare de soluționat toate cauzele aflate deja pe rol, înregistrate evident peste limită și în contextul unui deficit de personal.

Din acest motiv, efectele complete asupra duratei proceselor nu vor apărea imediat. Rezultatele se vor vedea treptat, pe măsură ce o parte tot mai mare a dosarelor va fi gestionată prin sistemul de normare.

**Este un moment important, întrucât, pentru prima dată, volumul de activitate va fi corelat direct cu resursele umane disponibile și cu capacitatea reală a instanțelor. Sper ca acest mecanism să rămână o zonă-tampon pentru instanțe, indiferent de reformele care vor avea loc, astfel încât să prevină viitoare dezechilibre și să permită absorbirea unor eventuale creșteri ale volumului de activitate.”, a postat judecătorul Sterea-Grossu.