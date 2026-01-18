Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct

În lumea mondenă autohtonă, pare că scandalul e mai valoros decât aplauzele. De la despărțiri și amantlăcuri făcute publice, până la scandaluri țâșnind din familie și certuri în direct la TV, showbizul românesc a livrat de‑a lungul timpului momente de neuitat. Multe vedete și-au aruncat cuvinte dure pe rețelele de socializare, ziare și emisiuni.

Unul dintre cele mai răsunătoare divorțuri ale ultimilor ani a fost cel dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Povestea lor de dragoste s-a transformat într-un coșmar când antrenorul a început o relație cu Corina Caciuc, pe care a și lăsat‑o însărcinată în timp ce încă era căsătorit cu impresara.

Prodan nu a stat deloc cu mâinile în sân. În multiple intervenții publice, impresara a spus fără menajamente că „nu era prima dată! Plângea și își cerea iertare” înainte de a o înșela din nou și din nou. Procesul de divorț a degenerat aproape în circ. Anamaria Prodan, Reghe și Corina Caciuc au ajuns și în instanță.

Scandalul s-a amplificat după ce Corina Caciuc a rămas gravidă cu Laurențiu Reghecampf. Impresara l-a acuzat că a uitat complet de fiul lor, Bebeto, și că își cheltuie banii cu amanta.

În mass‑media au circulat chiar informații despre certuri violente între ei în casa conjugală, până la chemarea poliției, iar tabloidele străine au preluat informațiile despre altercațiile dintre cei doi, stârnind și mai mult interes.

Dacă Prodan și Reghecampf au pus gaz pe foc în 2020, scandalul dintre Pepe și Oana Zăvoranu a fost o veritabilă „telenovelă” în 2000‑ul românesc. Cei doi au fost un cuplu intens urmărit de tabloide, iar despărțirea lor a fost una cu ecou uriaș. Dincolo de acorduri de divorț și procese, certurile lor au fost publice și pline de replici tăioase.

Oana Zăvoranu și‑a surprins fanii des cu declarații acide la adresa fostului soț, ajungând până într‑un moment în care Pepe a trebuit să răspundă în direct la acuzații și speculații despre viața lor intimă.

Istoricul lor de scandaluri este atât de bogat încât chiar situații din trecut, în care Oana a creat scene spectaculoase la TV sau a provocat furtuni de reacții, sunt rememorate de presa mondenă ca episoade care „au făcut rating record”.

Mama Oanei, Marioara Zăvoranu, a intrat și ea în poveste, atacându‑l pe Pepe în studiourile TV și ajungând să ofere replica unei declarații uluitoare lansate la adresa fiicei sale: „Oana este prea fraieră ca să‑și înșele bărbatul!” — o replică memorabilă pentru epoca scandalurilor de televiziune.

Dacă divorțurile sunt concentrate pe viața personală, unele scandaluri au implicat și figuri publice politice sau emblematice. Unul dintre cele mai… exotice episoade din calendarul monden a fost conflictul dintre Mărioara Zăvoranu și Corneliu Vadim Tudor. Cele două personalități au avut schimburi de replici dure în direct.

„Este o scroafă care mătura pe jos! A uitat cât m‑am zbătut pentru ea când îi cădeau mațele pe jos!”, a spus Vadim Tudor în direct.

Nici lumea manelelor nu a rămas imună la scandaluri explosive. Relația dintre Nicolae Guță și Narcisa a fost câteva sezoane o sursă de conflicte alimentate de antipatii reciproce și dezvăluiri făcute în emisiunile de divertisment. În plină lumină publică, cei doi au avut certuri, replici dure și momente tensionate care au alimentat un val de știri și comentarii online despre dinamica familiei lor.