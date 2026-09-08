Din cuprinsul articolului Scandal la vârful Guvernului! PUSL acuză o tentativă de evacuare politică și cere demiterea lui Dan Reșitnec

Un nou scandal politic izbucnește la nivelul Guvernului. Partidul Umanist Social Liberal îl acuză pe Dan Reșitnec, Secretarul General al Guvernului, că ar încerca să pregătească evacuarea formațiunii din sediul său central și solicită demiterea imediată a acestuia.

Reacția PUSL vine după ce Dan Reșitnec s-a filmat în fața sediului partidului și a susținut că imobilul ar trebui preluat, invocând faptul că este prea mare, prea central și prea frumos.

Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUSL, consideră că un reprezentant al Guvernului nu poate decide cine merită să ocupe un imobil al statului pe baza unor criterii inexistente în lege.

„Dan Reșitnec nu este proprietarul României și nu poate împărți sediile statului după bunul plac al USR. Legea trebuie aplicată, nu înlocuită cu ordine politice”, transmite Lavinia Șandru.

PUSL acuză că intervenția Secretarului General al Guvernului depășește limitele funcției publice și poate fi interpretată inclusiv ca o presiune asupra Justiției, în condițiile în care formațiunea contestă legal demersurile referitoare la sediu.

„Un demnitar plătit din bani publici nu are voie să folosească autoritatea Guvernului împotriva unui partid politic. Când funcția publică devine instrument de intimidare, statul de drept este pus în pericol”, avertizează Lavinia Șandru.

Partidul îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să îl demită pe Dan Reșitnec și anunță că va deschide împotriva acestuia acțiuni în instanță, atât civile, cât și penale.

„PUSL nu va ceda în fața amenințărilor și nu va permite ca legea să fie înlocuită de interesele USR”, precizează Lavinia Șandru.