Social Scandal la Titularizare. Profesorii cu rezultate mediocre, excluși din procedura de încadrare







Profesorii suplinitori care au obținut rezultate mediocre la examenul național de Titularizare 2025, se plâng că vor fi marginalizați în procesul de repartizare a posturilor didactice pentru anul școlar 2025-2026.

Aceștia nu apar în cadrul procedurilor oficiale publicate de Ministerul Educației pentru încadrarea pe posturi, ceea ce poate conduce la pierderea unor oportunități importante de normă stabilă, susține o profesoară pe nume Nina Vasile.

În perioada 11-14 august 2025, Ministerul Educației continuă etapele de stabilire a posturilor și încadrarea cadrelor didactice în școli, precum și soluționarea cererilor pentru completarea normelor didactice.

Cu toate acestea, în actuala procedură, profesorii suplinitori care au promovat examenul cu note de peste 7 nu sunt incluși în ordinea oficială de repartizare, ceea ce îi plasează într-o situație vulnerabilă.

Ei pot fi astfel chemați să preia ore doar după ce toate celelalte categorii de profesori au fost repartizate, diminuându-le șansele reale de angajare stabilă.

Pentru a corecta această lacună, profesoara Nina Vasile propune o modificare legislativă concretă care să includă explicit suplinitorii calificați cu note peste 7 în procedura de încadrare, prin adăugarea unei noi litere în articolul 6, alineatul (2) al metodologiei.

Aceasta ar prevedea că profesorii care au contract pe durată determinată până la 1 septembrie 2025 și care au promovat examenul cu media minimă de 7 să fie incluși în lista de priorități pentru angajare, în ordinea mediilor obținute.

Conform procedurii oficiale în vigoare, ordinea de repartizare a posturilor începe cu profesorii titulari cu contract permanent, continuă cu cadrele didactice debutante și angajate pe durata viabilității postului, respectiv candidații care au promovat concursul național, dar fără o prevedere clară pentru suplinitorii calificați cu note bune.

Titularizarea este procesul prin care profesorii obțin un post pe perioadă nedeterminată într-o unitate școlară, condiționat de promovarea examenului scris și a inspecției la clasă cu minimum nota 7. Cu toate acestea, promovarea examenului nu garantează automat obținerea unui post titular, deoarece aceasta depinde de numărul de posturi disponibile în sistem.

Datele oficiale indică faptul că aproape 1.000 de profesori suplinitori au înregistrat note peste 7 la sesiunea Titularizare 2025, însă numărul total al posturilor vacante anunțate de Minister este mai mic, sub 9.200. Astfel, o parte dintre aceștia riscă să rămână fără normă stabilă, mai ales în lipsa modificărilor procedurale propuse.

Totodată, recent adoptata „lege Bolojan” aduce schimbări majore legate de norma didactică, cu impact direct asupra volumului de muncă al profesorilor și, implicit, asupra numărului de posturi disponibile.

Pentru învățători și cadrele didactice din învățământul primar norma rămâne „un post pe clasă”, însă cu introducerea unor ore obligatorii de pregătire remedială. Pentru profesorii de gimnaziu și liceu, norma săptămânală crește la 20 de ore pentru cei cu licență, iar alte categorii profesionale beneficiază de norme adaptate, în funcție de grad și activitate.