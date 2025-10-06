Scandal la Insula Iubirii. O ispită a fost amenințată

Fosta ispită „Insula Iubirii”, Andrew Vasile, a ajuns în plin scandal cu foștii săi colegi – Teo, Narcis și Cătălin. Deși, pe durata filmărilor din Thailanda, relațiile dintre ei păreau armonioase, odată reveniți în România, tensiunile au escaladat.

Andrew a spus că este amenințat și hărțuit de colegii alături de care a filmat show-ul. El a explicat că problemele au început imediat după încheierea filmărilor, atunci când ar fi fost acuzat că a divulgat presei informații confidențiale despre culisele emisiunii.

„Totul a pornit de la niște presupuneri. Ei cred că eu am vorbit cu publicațiile și am spus anumite lucruri despre ce s-a întâmplat acolo. Nu e adevărat. N-am făcut asta niciodată”, a declarat Andrew.

Potrivit spuselor sale, foștii colegi – Teo, Narcis și Cătălin – ar fi reacționat violent, trimițându-i mesaje amenințătoare și jigniri dure. Andrew afirmă că siguranța lui este pusă în pericol și că de câteva săptămâni primește insulte constante prin mesaje private.

Pentru a-și susține afirmațiile, Andrew a prezentat o serie de dovezi – capturi de ecran și mesaje trimise de foștii colegi.

„De ziua mea, le-am dat mesaj pe grup că sunt minunați și să ne ajute Dumnezeu pe toți”, a povestit el. În replică, unul dintre mesajele primite ar fi fost: „Du-te dru. Dacă ai năduf cu mine, să știi că ești un lae pe noi, băieții, cu ocazia zilei tale de naștere! Ţi-o garantez că mă pş pe tine oriunde în lumea asta. Oriunde şi oricând!”* – mesaj semnat, spune Andrew, de Teo.

Conflictul s-ar fi amplificat atunci când Cătălin l-ar fi acuzat pe Andrew că a divulgat detalii despre viața sa personală, mai exact despre o presupusă relație secretă pe care ar fi avut-o în perioada filmărilor.

„A sărit aici și Cătălin, m-a făcut șarpe. Nu știu de ce are el impresia asta când eu l-am protejat și mi-am pus alte persoane în cap pentru el”, a explicat Andrew, adăugând că totul ar fi o neînțelegere între colegi.

Potrivit declarațiilor sale, Cătălin ar fi pornit de la o informație primită de la alte persoane din echipă, însă a ales să-l învinovățească direct pe el.

„Cătălin spune că eu am dat anumite detalii, pentru că eu știam niște lucruri, dar nu e așa. Trebuia să meargă la acele fete care au vorbit între ele. Nu e mai ușor să te gândești că acele fete au spus?”, a mai adăugat Andrew.

Situația a luat o turnură tot mai gravă, iar Andrew afirmă că a ajuns să se teamă pentru siguranța sa. El spune că a fost jignit public, denigrat pe rețelele de socializare și amenințat cu violența fizică. „Nu mai e vorba doar de orgolii. E vorba de limite care au fost depășite”, a spus Andrew pentru Cancan.

Pe de altă parte, foștii colegi nu au oferit, până în acest moment, o reacție oficială în legătură cu acuzațiile. Surse apropiate producției au declarat însă că, pe parcursul filmărilor, nu au existat incidente majore între cei patru, iar relațiile dintre ei păreau cordiale.