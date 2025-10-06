Scandal la Insula Iubirii. O ispită a fost amenințată
- Emma Cristescu
- 6 octombrie 2025, 18:00
Fosta ispită „Insula Iubirii”, Andrew Vasile, a ajuns în plin scandal cu foștii săi colegi – Teo, Narcis și Cătălin. Deși, pe durata filmărilor din Thailanda, relațiile dintre ei păreau armonioase, odată reveniți în România, tensiunile au escaladat.
Scandal la Insula Iubirii
Andrew a spus că este amenințat și hărțuit de colegii alături de care a filmat show-ul. El a explicat că problemele au început imediat după încheierea filmărilor, atunci când ar fi fost acuzat că a divulgat presei informații confidențiale despre culisele emisiunii.
„Totul a pornit de la niște presupuneri. Ei cred că eu am vorbit cu publicațiile și am spus anumite lucruri despre ce s-a întâmplat acolo. Nu e adevărat. N-am făcut asta niciodată”, a declarat Andrew.
Potrivit spuselor sale, foștii colegi – Teo, Narcis și Cătălin – ar fi reacționat violent, trimițându-i mesaje amenințătoare și jigniri dure. Andrew afirmă că siguranța lui este pusă în pericol și că de câteva săptămâni primește insulte constante prin mesaje private.
Pentru a-și susține afirmațiile, Andrew a prezentat o serie de dovezi – capturi de ecran și mesaje trimise de foștii colegi.
„De ziua mea, le-am dat mesaj pe grup că sunt minunați și să ne ajute Dumnezeu pe toți”, a povestit el. În replică, unul dintre mesajele primite ar fi fost: „Du-te dru. Dacă ai năduf cu mine, să știi că ești un lae pe noi, băieții, cu ocazia zilei tale de naștere!
Ţi-o garantez că mă pş pe tine oriunde în lumea asta. Oriunde şi oricând!”* – mesaj semnat, spune Andrew, de Teo.
Acuzații și trădări
Conflictul s-ar fi amplificat atunci când Cătălin l-ar fi acuzat pe Andrew că a divulgat detalii despre viața sa personală, mai exact despre o presupusă relație secretă pe care ar fi avut-o în perioada filmărilor.
„A sărit aici și Cătălin, m-a făcut șarpe. Nu știu de ce are el impresia asta când eu l-am protejat și mi-am pus alte persoane în cap pentru el”, a explicat Andrew, adăugând că totul ar fi o neînțelegere între colegi.
Potrivit declarațiilor sale, Cătălin ar fi pornit de la o informație primită de la alte persoane din echipă, însă a ales să-l învinovățească direct pe el.
„Cătălin spune că eu am dat anumite detalii, pentru că eu știam niște lucruri, dar nu e așa. Trebuia să meargă la acele fete care au vorbit între ele. Nu e mai ușor să te gândești că acele fete au spus?”, a mai adăugat Andrew.
Se teme pentru viața lui
Situația a luat o turnură tot mai gravă, iar Andrew afirmă că a ajuns să se teamă pentru siguranța sa. El spune că a fost jignit public, denigrat pe rețelele de socializare și amenințat cu violența fizică. „Nu mai e vorba doar de orgolii. E vorba de limite care au fost depășite”, a spus Andrew pentru Cancan.
Pe de altă parte, foștii colegi nu au oferit, până în acest moment, o reacție oficială în legătură cu acuzațiile. Surse apropiate producției au declarat însă că, pe parcursul filmărilor, nu au existat incidente majore între cei patru, iar relațiile dintre ei păreau cordiale.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.