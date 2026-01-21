Scandal în familia Beckham: Brooklyn acuză obsesia pentru brand și aparențe

Brooklyn Beckham, fiul Victoriei și al lui David Beckham, a lansat acuzații dure la adresa părinților săi, susținând că aceștia au pus „Brandul Beckham” înaintea familiei în construirea imperiului lor global și a imaginii publice, potrivit BBC.

„Am încercat să le oferim copiilor noștri o educație cât mai normală posibil”, spunea David Beckham în documentarul său de pe Netflix din 2023, în timp ce Brooklyn era filmat în timp ce verifica felurile de mâncare pregătite. „Dar ai un tată care a fost căpitanul Angliei și o mamă care a fost Posh Spice.”

David a adăugat că este extrem de mândru de copii și „uimit de modul în care s-au dezvoltat”, subliniind că familia sa a rezistat presiunilor celebrității. În retrospectivă, clipul pare mai degrabă un avertisment asupra dificultăților de a crește copii în lumina reflectoarelor.

Documentarele și serialele despre familia Beckham au fost realizate de propria lor companie de producție, ceea ce le-a oferit controlul asupra modului în care era prezentată povestea lor. Strategia a contribuit la protejarea imaginii lor publice și la consolidarea unui imperiu estimat la 500 de milioane de lire sterline.

Pe lângă statutul lor de „cuplu puternic de celebrități”, Victoria Beckham a construit o carieră în modă, iar David Beckham are interese de business în domenii precum îmbrăcămintea și suplimentele alimentare. Recunoașterea supremă a venit anul trecut, când David a fost înnobilat de către rege.

„Ei sunt familia regală non-regală a culturii noastre de celebrități și oamenii au fost investiți în brandul lor timp de peste 25 de ani”, explică jurnalista de divertisment Caroline Frost.

Cu toate acestea, declarațiile lui Brooklyn ar putea reprezenta cea mai mare amenințare la adresa imaginii familiei. Tânărul de 26 de ani a afirmat că părinții săi „valorizează promovarea publică și sponsorizările mai presus de toate” și că protecția brandului „a mers prea departe”.

În postarea sa, el a scris: „Brandul Beckham vine primul. Dragostea în familie este dictată de cât de mult postezi pe rețelele sociale sau cât de repede renunți la obligațiile tale profesionale pentru a participa la o fotografie de familie.”

Brooklyn a mai precizat că părinții săi „au controlat narațiunile despre familia noastră în presă toată viața mea. Postările performative pe social media, evenimentele de familie și relațiile aparent autentice au fost o constantă a vieții în care m-am născut.”

Potrivit expertului în PR de criză Lauren Beeching, Beckhamii au fost „extrem de talentați în a-și controla propria imagine publică” și au construit un brand cu fundații solide. „Numele Beckham funcționează acum ca o arhitectură comercială, nu doar ca un nume de familie”, spune Beeching.

Cu toate acestea, ruptura cu Brooklyn riscă să producă efecte negative atât personal, cât și profesional. „Beckhamii sunt foarte protecționiști cu brandul lor, așa că acest conflict va fi extrem de stresant pentru ei, pentru că merge împotriva a tot ceea ce reprezintă familia unită”, afirmă Beeching.

Brooklyn a încercat să-și construiască propria identitate profesională: a publicat o carte de fotografie în 2017 și a lansat o linie de sosuri picante în 2024. Soția sa, Nicola Peltz, fiica miliardarului american Nelson Peltz, și-a construit de asemenea cariera ca actriță și regizoare.

Cu toate acestea, includerea lui Nicola în familia Beckham înseamnă că părinții nu mai au control total asupra utilizării numelui lor în mediul public.

Caroline Frost avertizează că „aceasta este probabil cea mai mare provocare de până acum pentru familia Beckham. Vor continua să-și gestioneze imaginea, dar va fi dificil, chiar și pentru un brand atât de consolidat.”