Sasha Nash, prima femeie la conducerea Red Arrows. Cine este noul comandant a celebrei echipe

Wing Commander Sasha Nash a devenit prima femeie comandant a celebrei echipe de acrobație aeriană Red Arrows, preluând conducerea unității de elită a Forțelor Aeriene Regale britanice aproape trei ani după un scandal de hărțuire sexuală care a zguduit reputația echipei, potrivit BBC.

Forțele Aeriene Regale ale Marii Britanii (RAF) au confirmat numirea Sashei Nash în funcția de Officer Commanding al Red Arrows, succedându-i lui Wing Commander Adam Collins. Ea va coordona aproximativ 150 de membri, inclusiv piloți, tehnicieni și personal de sprijin.

Aceasta este prima dată în cei aproape 60 de ani de existență ai Red Arrows când o femeie preia conducerea. Numirea are o semnificație majoră pentru aviația militară britanică și pentru procesul de reformă internă al RAF.

Sasha Nash s-a alăturat RAF în 2005 și are o experiență solidă ca pilot de aeronave de luptă, zburând pe Tornado GR4 în misiuni operaționale și exerciții internaționale. Anterior a fost chief of staff la Display Wing Headquarters.

Originară din Berkshire, Nash și-a descoperit pasiunea pentru aviație la șase ani, susținută de burse și sprijin financiar în liceu și la universitate. În paralel, a fost sportivă de performanță, jucând lacrosse pentru echipa națională a Angliei.

Într-o declarație oficială, Sasha Nash a descris numirea în noua funcție drept „o oportunitate a vieții” . Aceasta a subliniat că Red Arrows reprezintă excelență, precizie și spirit de echipă, valori pe care vrea să le transmită noilor generații de aviatori, indiferent de gen sau proveniență.

Schimbarea de conducere intervine după anchete interne din 2023 care au evidențiat hărțuire sexuală, bullying și o cultură centrată pe consumul de alcool între 2018 și 2022. Numirea lui Nash este văzută ca un pas concret în restructurarea echipei și promovarea unui mediu profesional incluziv, susținută și de fostul comandant Adam Collins.