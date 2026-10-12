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S-a redeschis circulația la Podul Constanța. Ce lucrări sunt pregătite pentru 2028

S-a redeschis circulația la Podul Constanța. Ce lucrări sunt pregătite pentru 2028Podul Constanța. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Traficul rutier a revenit la normal în zona Podului Constanța, după încheierea lucrărilor la liniile de tramvai. Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat luni că șantierul a fost închis, iar șoferii pot circula din nou pe ambele benzi ale fiecărui sens.

Lucrările au vizat o porțiune de infrastructură feroviară urbană deteriorată, unde, potrivit administrației locale, exista inclusiv riscul producerii unor deraieri.

Primăria Capitalei a anunțat finalizarea lucrărilor la Podul Constanța

Municipalitatea a confirmat redeschiderea circulației printr-un mesaj publicat luni pe pagina oficială de Facebook.

„Se circulă normal la Pod Constanţa. Am finalizat lucrările la modernizarea liniilor de tramvai şi am dat drumul traficului auto pe ambele benzi. Îi mulţumim constructorului pentru seriozitate. Am bifat încă un şantier închis. Liniile de tramvai erau grav deteriorate, aproape că se circula pe beton şi exista risc de deraiere", transmite PMB, luni, pe pagina sa de Facebook.

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În septembrie, autoritățile locale estimau că intervențiile din această zonă vor fi încheiate în jurul datei de 15 octombrie.

Constructorul a lucrat inclusiv în weekend pentru a respecta calendarul, având în vedere că restricțiile afectau una dintre zonele intens circulate ale Capitalei.

Modernizarea liniilor de tramvai continuă până în 2027

Intervenția de la Podul Constanța este inclusă în Lotul 4 al proiectului de modernizare a infrastructurii de tramvai, care se întinde pe aproape opt kilometri.

Într-o informare transmisă în septembrie, Primăria Capitalei explica motivele pentru care a cerut accelerarea lucrărilor.

„Tronsonul face parte din Lotul 4, care se întinde pe aproape 8 km. (...) Lotul 4 este în graficul de execuţie şi are termen de finalizare 2027. Însă, constructorul s-a mobilizat, a lucrat inclusiv în weekend astfel că şantierul de la Podul Constanţa va fi închis în jur de 15 octombrie. Este o zonă foarte circulată, unde traficul se îngustează la o bandă pe sens. De aceea am insistat să urgentăm lucrările şi să redeschidem traficul la două benzi pe sens", informa PMB.

Lotul 4 cuprinde sectoare de pe Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi și Bulevardul Gloriei, precum și mai multe străzi adiacente.

Podul Constanța

Podul Constanța. Sursă foto: Facebook

Pasajul de sub Podul Constanța ar urma să fie lărgit

Administrația Capitalei are în vedere și o intervenție separată asupra pasajului de sub Podul Constanța, care presupune lărgirea acestuia.

Pentru realizarea proiectului, municipalitatea a anunțat că este necesară contractarea unui studiu de fezabilitate, urmată de procedurile de expropriere și de licitația pentru proiectare și execuție.

„Vom lărgi deschiderea pasajului de sub podul Constanţa! Urmează să contractăm studiul de fezabilitate. Aici va fi nevoie de exproprieri, apoi vom da drumul la licitaţia pentru proiectare şi execuţie. Estimăm că şantierul îl vom deschide în 2028", menţiona PMB.

Potrivit calendarului prezentat de Primăria Capitalei, lucrările pentru lărgirea pasajului ar putea începe în 2028.

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