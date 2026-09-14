Forțele ucrainene au recuperat teren și au forțat retragerea unor unități rusești în zona Lyman, în estul Ucrainei, după luni de operațiuni de contraatac, iar mai multe surse militare ruse recunosc deteriorarea situației de pe front, potrivit ISW.

Evoluțiile din nordul orașului Lyman sunt urmărite îndeaproape deoarece ofensiva rusă urmărea să creeze condițiile pentru o înaintare către Sloviansk și Kramatorsk.

Situația s-a schimbat semnificativ în ultimele săptămâni. Analize independente arată că forțele ucrainene au exercitat presiune asupra flancurilor unui salient rusesc situat la nord de Lyman, afectând rutele de aprovizionare și obligând trupele Moscovei să se retragă din mai multe poziții.

Totuși, amploarea exactă a unei eventuale încercuiri rămâne dificil de stabilit din surse deschise.

Contraatacurile ucrainene s-au concentrat în special în zona localităților Shandryholove, Drobysheve, Ridkodub și Katerynivka. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), surse militare ruse au confirmat în ultimele zile că forțele ucrainene continuă operațiunile ofensive în această zonă și că situația este dificilă pentru trupele Moscovei.

O analiză a Centrului pentru Studii Orientale (OSW) arată că operațiunile ucrainene desfășurate începând din luna iulie au redus substanțial zona controlată sau revendicată de forțele ruse la nord de Lyman. În funcție de sursa utilizată, suprafața afectată de retragerile ruse este estimată la aproximativ 200 de kilometri pătrați. O parte din terenul abandonat a rămas însă în zona gri, ceea ce înseamnă că statutul său nu poate fi considerat definitiv stabilit.

Una dintre principalele probleme pentru armata rusă este menținerea legăturilor logistice cu unitățile aflate în pozițiile înaintate. Forțele ucrainene au încercat să taie sau să amenințe rutele care leagă trupele din nordul Lyman de restul dispozitivului rusesc.

ISW nota pe 11 septembrie că sursele ruse ofereau evaluări contradictorii. Unele susțineau că salientul rusesc de la nord de Lyman fusese practic eliminat, iar trupele Moscovei împinse către râul Zherebeț. Alte surse afirmau că Rusia reușise încă să mențină anumite căi logistice și poziții defensive.

Aceeași analiză menționa informații potrivit cărora două unități ruse de dimensiunea unei companii și patru plutoane din zona Ivanivka ar fi fost izolate și private de aprovizionarea terestră. ISW sublinia însă că informația nu putea fi verificată complet din surse deschise.

Un element important al evoluției recente este faptul că inclusiv bloggeri militari ruși au început să descrie public dificultățile de pe frontul din zona Lyman.

Potrivit ISW, unele surse ruse au acuzat comandanții de transmiterea unor rapoarte optimiste care nu reflectau situația reală din teren. Criticile vizează inclusiv ceea ce bloggerii numesc „rapoarte frumoase”, prin care succesele sunt prezentate superiorilor chiar și atunci când situația operațională se deteriorează.

Un episod recent a amplificat aceste controverse. Pe 1 septembrie, Vladimir Putin a afirmat că trupele ruse controlau Sviatohirsk, localitate aflată la aproximativ 15 kilometri nord-vest de Lyman. Ulterior, comandantul Corpului 3 de Armată al Ucrainei, Andrii Bilețki, a publicat imagini din centrul localității, demonstrând că aceasta se afla în continuare sub control ucrainean.

Lyman are o importanță operațională deosebită pentru ambele armate. Poziția sa oferă acces către rețeaua de localități fortificate din Donbas, inclusiv Sloviansk și Kramatorsk.

Forțele ruse au urmărit să creeze condițiile pentru o ofensivă către Sloviansk, inclusiv prin presiunea exercitată din nord-est. Potrivit ISW, contraatacurile ucrainene din jurul Lyman pot împiedica însă înaintarea rusă din această direcție și pot obliga Moscova să își concentreze eforturile asupra altor axe de atac.

Reuters relata pe 8 septembrie că luptele din regiunea Donețk urmează să se intensifice, iar Sloviansk și Kramatorsk reprezintă obiective esențiale pentru strategia rusă din această parte a frontului.

Deși informațiile disponibile indică un succes ucrainean important în sectorul Lyman, termenul de „încercuire” trebuie folosit cu precauție. Datele provenite din surse deschise nu permit stabilirea cu certitudine a numărului de militari ruși care ar fi izolați și nici a tuturor pozițiilor controlate în prezent de cele două armate.

ISW avertizează chiar că propriile hărți ar putea subestima amploarea câștigurilor ucrainene, dar precizează simultan că situația exactă a frontului din direcția Lyman rămâne neclară din cauza informațiilor limitate disponibile.