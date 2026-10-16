Rusia a plasat sub administrare temporară activele locale ale patru companii europene din Franța, Germania, Suedia și Olanda, printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin, la 15 octombrie 2026, potrivit Reuters.

Măsura vine într-un moment de tensiuni accentuate între Moscova și Uniunea Europeană, înaintea apariției președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la summitul european.

Decizia vizează companii din industria pardoselilor și a ambalajelor și continuă seria intervențiilor autorităților ruse asupra activelor deținute de firme occidentale. Potrivit Reuters, Kremlinul justifică astfel de măsuri prin rolul statelor europene în sprijinirea Ucrainei și susține că administrarea temporară poate fi reversibilă.

Documentul publicat joi enumeră activele din Rusia ale următoarelor companii:

Tarkett, producător francez de pardoseli;

Menshen, producător german de ambalaje;

Sverige International Holdings, companie suedeză din sectorul ambalajelor;

Sonoco, producător de ambalaje asociat grupului american cu același nume, în contextul activelor vizate din Rusia.

Plasarea sub administrare temporară schimbă controlul asupra activelor vizate, fără a însemna automat că toate companiile respective au fost expropriate definitiv. Efectele concrete depind de prevederile decretului și de modul în care autoritățile ruse vor aplica măsura.

Pentru firmele afectate, o astfel de decizie poate complica gestionarea operațiunilor locale, accesul la venituri și exercitarea drepturilor de proprietate. De asemenea, măsura transmite un semnal de risc altor companii occidentale care continuă să dețină active în Rusia.

Decizia din 15 octombrie urmează unor măsuri similare anunțate luna trecută, care au vizat active asociate grupului alimentar Nestlé și retailerilor Auchan și Metro.

Intervențiile autorităților ruse asupra proprietăților companiilor străine s-au intensificat după invazia pe scară largă a Ucrainei, începută în februarie 2022, și după introducerea sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei.

Mai multe companii internaționale și-au redus sau și-au încheiat activitatea în Rusia, în timp ce altele au rămas pe piață ori au încercat să își vândă operațiunile. În acest context, administrarea temporară reprezintă un instrument prin care statul rus poate prelua controlul operațional asupra unor active, limitând capacitatea proprietarilor de a le gestiona direct.

Kremlinul a prezentat măsurile drept reversibile, însă revenirea la controlul inițial depinde de deciziile autorităților și de condițiile juridice și politice existente.

Anunțul apare pe fondul deteriorării relațiilor dintre Rusia și UE, în condițiile în care statele membre continuă să ofere sprijin politic, financiar și militar Ucrainei.

Prezența lui Volodimir Zelenski la summitul european aduce din nou în prim-plan războiul și angajamentele europene față de Kiev. În acest context, decizia Moscovei poate fi interpretată și ca parte a confruntării economice și politice dintre Rusia și statele occidentale, deși decretul vizează direct active comerciale.

Pentru Uniunea Europeană, cazul evidențiază riscurile cu care se confruntă companiile care dețin proprietăți sau operațiuni în Rusia. Eventualele măsuri de răspuns trebuie analizate separat, în funcție de deciziile instituțiilor europene și de evoluția relațiilor bilaterale.

Evoluția situației depinde de aplicarea decretului, de condițiile impuse administratorilor temporari și de eventualele reacții ale companiilor afectate. Informațiile disponibile în relatarea Reuters nu stabilesc dacă firmele vor putea recupera controlul asupra activelor și nici în ce condiții s-ar putea întâmpla acest lucru.

Decizia Moscovei adaugă un nou episod disputei economice dintre Rusia și Occident, cu efecte potențiale asupra investitorilor europeni și asupra perspectivelor companiilor străine care încă operează pe piața rusă.