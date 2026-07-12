Producția de motorină din Rusia a ajuns să acopere aproximativ 65% din consumul sezonier, după ce mai multe rafinării importante și-au întrerupt activitatea în urma atacurilor ucrainene. Deficitul de combustibil a determinat autoritățile ruse să oprească exporturile de motorină și să recurgă la importuri pentru alimentarea pieței interne, relatează Reuters.

Producția de motorină din Rusia s-a redus până la un nivel care acoperă doar aproximativ 65% din consumul mediu specific acestei perioade din an, după ce atacurile ucrainene au dus la suspendarea activității unor rafinării importante, potrivit unor surse din industrie și calcule Reuters.

Ucraina continuă să vizeze infrastructura energetică rusă, cu scopul de a reduce fluxurile de hidrocarburi care contribuie la finanțarea războiului. Conform surselor din industrie, atacurile au afectat funcționarea mai multor rafinării, inclusiv NORSI și Omsk, cei mai mari producători de motorină din Rusia. De asemenea, și rafinăria Saratov, un alt producător important, și-a întrerupt activitatea.

Sursele au arătat că nivelul actual al producției este insuficient pentru această perioadă a anului, când sezonul estival determină o creștere a cererii pentru deplasări. Consumul suplimentar este estimat la 40.000-45.000 de tone metrice pe zi, ceea ce reprezintă aproximativ 35%.

În luna iunie, deficitul zilnic a fost estimat la 25%.

Potrivit acelorași surse, cererea zilnică de motorină în Rusia, al treilea cel mai mare producător de petrol din lume, ajunge în sezonul de vârf al verii la aproximativ 115.000-120.000 de tone pe zi.

Ministerul Energiei din Rusia nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind situația producției.

În urma dificultăților din aprovizionare, Rusia a interzis miercuri exporturile de motorină și a început, în luna iulie, importurile de combustibil, măsură prezentată de autorități ca parte a planului de stabilizare a pieței interne.

„Astăzi a fost introdusă o interdicţie a exporturilor de motorină şi aceasta va face posibilă majorarea aprovizionării pieţei interne", a declarat vicepremierul rus Alexander Novak. Oficialul a afirmat că problemele din sectorul carburanților persistă și a recunoscut că "e clar că actuala situaţie la benzinării provoacă îngrijorări în rândul opiniei publice".

Guvernul rus a anunțat că interdicția exporturilor, inclusiv pentru producătorii de combustibil, va rămâne în vigoare până la 31 iulie.

Pe lângă limitarea exporturilor, Rusia a început să importe combustibili pentru acoperirea necesarului intern. Livrările de benzină și motorină din Belarus către Rusia au ajuns la un nivel lunar record în iunie, iar alte surse din industrie au indicat că Rusia importă motorină și din India.

Traderii estimează că aproximativ 6.000 de tone de motorină sunt livrate zilnic din Belarus către Rusia, în timp ce autoritățile utilizează și rezervele disponibile pentru a acoperi deficitul.