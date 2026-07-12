Preț carburanți, 12 iulie 2026. Prețuril diferă duminică, 12 iulie 2026, în funcție de oraș și de stația de alimentare. Potrivit datelor analizate de pe platforma peco-online.ro, benzina standard pornește de la 8,59 lei pe litru în București, iar motorina standard de la 9,34 lei pe litru. Diferențele dintre stațiile aceluiași operator pot ajunge la aproximativ 10 bani pe litru.

În Capitală, cel mai mic preț al benzinei standard este de 8,59 lei/litru și este afișat în stațiile Socar. În alte puncte de alimentare ale aceluiași operator, litrul poate ajunge la 8,64 lei.

Petrom păstrează tariful de 8,62 lei/litru, același nivel practicat din 26 iunie. Lukoil comercializează benzina standard cu 8,63 lei/litru, în timp ce Rompetrol afișează un preț minim de 8,64 lei/litru, care poate urca până la 8,68 lei în funcție de stație.

La Mol, litrul de benzină costă 8,66 lei, iar în unele benzinării ajunge la 8,70 lei. OMV menține prețul de 8,68 lei/litru.

În celelalte mari orașe ale țării, benzina standard se găsește la 8,59 lei/litru în Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, în timp ce în Iași prețul minim este de 8,62 lei/litru.

Cel mai redus preț pentru motorina standard în București este de 9,34 lei/litru și este disponibil în stațiile Socar. În alte locații ale aceluiași operator, prețul poate ajunge la 9,44 lei/litru. Petrom comercializează motorina cu 9,39 lei/litru, iar Mol o vinde cu 9,40 lei/litru. În unele stații Mol, litrul ajunge la 9,46 lei.

Rompetrol afișează un preț de 9,41 lei/litru, în timp ce OMV și Lukoil comercializează motorina standard cu 9,45 lei/litru.

Comparativ între orașe, Bucureștiul are în continuare cel mai mic tarif pentru motorină, de 9,34 lei/litru. În Timișoara, litrul costă 9,36 lei, iar în Cluj-Napoca, Iași și Constanța prețul minim este de 9,39 lei/litru.

Conform datelor analizate de pe sursa citată, cea mai ieftină benzină standard din România costă duminică 8,58 lei/litru și este disponibilă la o stație Partener Rompetrol din Arad, pe strada Zimbrului nr. 101B.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru și poate fi găsit la o stație Gazprom.

Prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitate și momentul actualizării, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de mai multe ori.

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, prețurile combustibililor și lubrifianților destinați transportului personal au fost cu 20,7% mai mari în Uniunea Europeană, în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Statisticile mai arată că România este singurul stat membru al Uniunii Europene în care motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă.

Eurostat a anunțat și că prețurile combustibililor au înregistrat o creștere importantă în martie 2026 față de martie 2025, iar România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în clasamentul acestor scumpiri.