Guvernul a aprobat alocarea sumei de 135,6 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Banii sunt destinați asigurării continuității activității ROMATSA și menținerii serviciilor de navigație aeriană în condiții de siguranță. Decizia vine în contextul în care resursele financiare colectate prin mecanismul EUROCONTROL și destinate finanțării serviciilor furnizate de ROMATSA au fost temporar indisponibilizate.

Fondurile aprobate de Executiv urmează să acopere cheltuielile necesare pentru menținerea activității operaționale a ROMATSA, inclusiv cheltuielile de personal și celelalte obligații financiare ale regiei.

Ministerul Finanțelor a avizat soluția bugetară, astfel încât situația financiară temporară să nu se transforme într-o problemă pentru funcționarea serviciilor de trafic aerian.

ROMATSA gestionează serviciile de navigație aeriană din spațiul aerian al României. Activitatea regiei vizează atât aeronavele care aterizează sau decolează de pe aeroporturile din țară, cât și avioanele care tranzitează spațiul aerian românesc.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat motivul intervenției bugetare și a subliniat importanța continuității serviciilor oferite de ROMATSA.

„Vorbim despre un serviciu strategic, care trebuie să funcționeze fără întrerupere și în condiții de deplină siguranță. Ministerul Finanțelor a avizat această soluție pentru a asigura continuitatea activității ROMATSA într-o situație temporară de indisponibilitate a resurselor care îi revin prin mecanismul EUROCONTROL”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, măsura are un caracter temporar. În situația în care fondurile aferente mecanismului EUROCONTROL vor fi recuperate sau transferate ulterior către ROMATSA, banii alocați de la bugetul de stat ar urma să fie restituiți.

„Pentru oameni, efectul trebuie să fie unul simplu: un blocaj financiar temporar nu trebuie să ajungă să afecteze siguranța sau continuitatea traficului aerian”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Alocarea banilor are loc la o zi după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut publică soluția definitivă în dosar. Instanța a înlăturat măsura care prevedea suspendarea, pentru o perioadă de o lună, a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al regiei.