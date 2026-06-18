Persoanele care intenționează să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie vor suporta costuri mai mari începând cu 1 iulie 2026. Creșterea salariului minim brut pe economie va influența direct valoarea contribuției necesare pentru cumpărarea vechimii în muncă.Potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP), suma care trebuie achitată pentru completarea anilor lipsă de contribuție este calculată în raport cu salariul minim brut.

Odată cu majorarea acestuia, costul pentru un an de stagiu de cotizare va crește. Astfel, dacă în prezent un an de vechime poate fi achiziționat pentru aproximativ 12.150 de lei, după 1 iulie suma necesară se va apropia de 13.000 de lei.

Diferența este de aproape 800 de lei pentru fiecare an cumpărat. Măsura îi vizează pe cei care nu au acumulat numărul necesar de ani de contribuție pentru a îndeplini condițiile de pensionare. Legea permite completarea retroactivă a stagiului de cotizare pentru o perioadă de maximum șase ani.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va fi majorat de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Creșterea este de 275 de lei brut, respectiv aproximativ 6,8%.

Modificarea va avea impact asupra veniturilor a milioane de angajați remunerați la nivelul salariului minim. Totodată, se schimbă și valoarea facilității fiscale aplicate în prezent, suma neimpozabilă urmând să scadă de la 300 de lei la 200 de lei.

În aceste condiții, salariul net va crește de la aproximativ 2.574 de lei la circa 2.699 de lei. Practic, angajații plătiți cu salariul minim vor încasa cu aproximativ 125 de lei mai mult în fiecare lună.

Conform noii legi a pensiilor, cuantumul pensiei este determinat pe baza punctelor de contributivitate acumulate pe întreaga perioadă de activitate. La acestea se adaugă punctele acordate pentru perioade asimilate, precum studiile universitare, serviciul militar sau intervalele în care o persoană a beneficiat de indemnizație de șomaj.

De asemenea, sistemul recompensează vechimea îndelungată în muncă prin acordarea unor puncte de stabilitate. Astfel, pentru fiecare an lucrat între 25 și 30 de ani se acordă câte 0,5 puncte, între 30 și 35 de ani câte 0,75 puncte, iar pentru fiecare an care depășește pragul de 35 de ani se acordă un punct suplimentar.

La calculul final, numărul total de puncte este înmulțit cu valoarea punctului de referință, care în prezent este de 81 de lei.