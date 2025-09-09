Politica România va primi prin programul SAFE o sumă uriașă pentru apărare și infrastructură







România primește a doua cea mai mare alocare financiară prin programul SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro, după Polonia, pentru a-și consolida capacitatea de apărare și infrastructura strategică, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Comisia Europeană a decis să aloce României suma de 16,68 miliarde de euro prin instrumentul financiar SAFE – Acțiunea pentru securitatea Europei, acesta fiind cel mai consistent sprijin primit vreodată de țara noastră pentru apărare și infrastructură. Anunțul a fost făcut de Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, care a subliniat că România a obținut această sumă prin negocieri intense, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul național.

Programul SAFE, creat pentru a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în investiții rapide și semnificative în tehnologia și industria de apărare, are un buget total de 150 de miliarde de euro. România devine astfel unul dintre principalii beneficiari ai mecanismului, alături de Polonia, ceea ce confirmă rolul său strategic la granița estică a Uniunii.

Potrivit Guvernului, participarea României la SAFE are trei dimensiuni principale: componenta de apărare, cea bugetară și cea de infrastructură. În domeniul militar, fondurile vor finanța planurile de achiziție pentru următorii cinci ani, inclusiv modernizarea echipamentelor și dezvoltarea capacității proprii de producție de tehnică militară.

Din punct de vedere bugetar, împrumuturile oferite prin programul SAFE sunt mult mai avantajoase decât cele pe care România le-ar fi putut contracta independent: dobânzi reduse, o perioadă de grație de 10 ani și rambursare pe 40–45 de ani. Ministerul Finanțelor și alte instituții vor lucra la definitivarea documentației pentru absorbția rapidă a fondurilor, urmând ca lista finală a proiectelor finanțate să fie stabilită în urma negocierilor tehnice din septembrie și octombrie.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că România va beneficia de „o alocare semnificativă” prin mecanismul european SAFE, cu un buget total de 150 de miliarde de euro. Oficialul a subliniat că țara noastră ar fi putut obține o sumă mai mare dacă situația deficitului bugetar nu ar fi fost atât de ridicată.

El a explicat că resursele financiare accesate prin SAFE vor fi direcționate către achiziția a două nave de patrulare maritimă, vehicule blindate pentru infanterie, arme de asalt, precum și pentru dezvoltarea unor platforme fără pilot, navale, terestre și aeriene.