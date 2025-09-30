România, un nou pas în dotarea Armatei. Cerere de achiziție pentru tancuri Abrams

Ministerul Apărării Naționale a solicitat avizul Parlamentului pentru demararea procedurilor de achiziție a tancurilor de luptă Abrams, parte a unui program strategic de modernizare a forțelor armate. Valoarea totală estimată a contractului depășește 460 de milioane de dolari, fără TVA. „Ministerul Apărării Naţionale a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale”, arată Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Prima componentă a programului, Etapa I (faza 2), are o valoare estimată la 458,20 milioane de dolari, fără TVA, și vizează completarea dotării batalionului de tancuri care utilizează modelul american Abrams M1A2 SEPv3. Achizițiile prevăzute includ mitraliere, muniție, piese de schimb, echipamente de testare și simulare, servicii de suport tehnic, transport și instruire a personalului.

Cea de-a doua etapă, estimată la peste 6,48 miliarde de euro fără TVA, presupune o amplă modernizare a capacităților de luptă ale Forțelor Terestre. În total, România urmează să cumpere 216 tancuri și 76 de vehicule derivate, alături de echipamente logistice și de instruire, menite să doteze complet structurile de tancuri și infanterie ale armatei.

Pe lângă achizițiile propriu-zise, Etapa II include și un pachet consistent de cooperare industrială și tehnologică, care va permite fabricarea și întreținerea tancurilor în România. Ministerul Apărării subliniază că acest model de colaborare este esențial pentru securitatea națională, asigurând independența tehnologică și dezvoltarea industriei de apărare autohtone.

Programul „Tanc principal de luptă” face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a armatei până în 2040, în conformitate cu angajamentele asumate de România în cadrul NATO și UE. Implementarea acestui proiect va contribui la transformarea forțelor terestre într-o componentă compatibilă cu standardele occidentale, capabilă să răspundă eficient provocărilor militare contemporane.

Etapa I (faza 1) a programului, lansată în 2023, a inclus achiziția a 54 de tancuri Abrams modernizate, varianta M1A2 SEPv3, și a 12 vehicule derivate de pe șasiu de tanc, provenite din stocurile armatei SUA. Contractul, în valoare de 1,068 miliarde de dolari, a fost semnat printr-un acord „Guvern la Guvern” cu Statele Unite, iar livrările sunt programate să se finalizeze până în anul 2028.