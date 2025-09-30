Marți, 29 septembrie, ora 12.00, platforma EVZ – Hai România propune o ediție specială a podcastului moderat de Dan Andronic, cu invitatul său, analistul de politică externă Ștefan Popescu. Punctul de plecare: rezultatul alegerilor din Republica Moldova și mesajul politic transmis de Chișinău într-un context marcat de presiuni hibride, dezinformare și război la graniță.

Discuția va trece prin aritmetica noului Parlament, rapiditatea cu care pot fi formate instituțiile, rolul decisiv al diasporei și cât de „blindat” este rezultatul în fața contestărilor anunțate. Vom vedea ce înseamnă, concret, mandatul pro-european: unde pot accelera reformele, ce așteaptă Bruxelles-ul în următoarele 90 de zile și cum se traduce totul în viața oamenilor – salarii, energie, investiții, infrastructură.

Un capitol consistent va fi dedicat reacției Rusiei. Care sunt pârghiile realiste pe termen scurt – energie, presiune economică, operațiuni de influență, instrumentalizarea străzii – și unde se oprește efectul propagandei în fața instituțiilor care comunică transparent? Invitatul emisiunii va explica mecanica dezinformării, de la pseudo-observatori la rețele sociale, și contramăsurile pe care Chișinăul le poate aplica imediat împreună cu partenerii.

În oglindă, relația România–Moldova intră pe un registru pragmatic: interconectări energetice, proiecte de educație și digitalizare, cooperare pe securitate cibernetică. Care sunt livrabilele rapide ce pot consolida încrederea publică de pe ambele maluri ale Prutului? Podcastul deschide perspectiva regională: evoluțiile de pe frontul din Ucraina și impactul asupra coridoarelor de export din Marea Neagră; dinamica NATO pe flancul estic și rolul Turciei; posibile tensiuni în Balcanii de Vest; agenda strategică a UE în raport cu extinderea și condiționalitățile de stat de drept.

Dan Andronic va pune întrebările zilei, iar Ștefan Popescu va răspunde cu scenarii și repere verificabile, astfel încât publicul să plece cu o hartă clară a riscurilor și oportunităților următoarelor luni. Urmărește marți, la 12.00, pe EVZ – Hai România (live pe site și canalele sociale), iar ulterior în format audio pe principalele platforme de podcast.

Un episod pentru cei care vor explicații, nu fantezii.