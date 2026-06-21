Solstițiul de vară are loc în 2026 duminică, 21 iunie, la ora 11:24, marcând începutul verii astronomice în emisfera nordică. Ziua de 21 iunie este cea mai lungă din an, cu o durată de 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va avea doar 8 ore și 28 de minute.

Fenomenul reprezintă un moment important în calendarul astronomic, pentru că marchează punctul în care Soarele atinge cea mai mare înălțime pe cer pentru observatorii din România.

După această dată, durata zilei va începe treptat să scadă până la solstițiul de iarnă din decembrie.

În jurul datei de 21 iunie longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 90 de grade, moment care definește solstițiul de vară și începutul verii astronomice.

Fenomenul este determinat de înclinarea axei Pământului față de planul orbitei sale în jurul Soarelui. Axa terestră este înclinată cu aproximativ 23 de grade și 27 de minute, ceea ce face ca cele două emisfere ale planetei să primească cantități diferite de lumină pe parcursul anului.

Această înclinare stă la baza succesiunii anotimpurilor și a variațiilor dintre durata zilei și cea a nopții.

La momentul solstițiului de vară, Soarele se află la cea mai mare distanță unghiulară nordică față de ecuatorul ceresc și descrie mișcarea sa aparentă de-a lungul unui cerc paralel cu ecuatorul, cunoscut sub numele de Tropicul Racului.

Pentru latitudinile medii ale României, Soarele ajunge la culminație la aproape 68 de grade deasupra orizontului. Din acest motiv, ziua are durata maximă din întregul an.

Tot acum se înregistrează și cel mai lung crepuscul. În regiunile aflate la latitudini ridicate, acesta poate dura întreaga noapte, fenomen cunoscut sub denumirea de „nopți albe”.

Deși solstițiul marchează începutul verii astronomice, el reprezintă și punctul de cotitură al duratei zilei. După 21 iunie, zilele vor deveni treptat mai scurte, iar nopțile mai lungi.

Procesul va continua timp de aproximativ șase luni, până la 21 decembrie, când va avea loc solstițiul de iarnă, momentul cu cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an în emisfera nordică.

În emisfera sudică, fenomenul se desfășoară invers, iar data de 21 iunie marchează începutul iernii astronomice.

Solstițiul de vară este legat de vechi tradiții populare și agricole. În multe regiuni, perioada coincide cu începutul recoltării unor culturi și cu sărbătoarea Sânzienelor, celebrată în noaptea de 23 spre 24 iunie.

Conform tradițiilor românești, în această perioadă se aprind focuri ritualice pe dealuri și la răspântii, considerate simboluri ale purificării și protecției. De asemenea, torțele aprinse erau purtate pe câmpuri pentru alungarea dăunătorilor, iar comunitățile organizau diferite ceremonii asociate fertilității și prosperității.