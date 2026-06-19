20,21 iunie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20-21 iunie 2026. Solstițiul de vară

Pe 20 iunie s-au născut Jean Marie Le Pen, Errol Flynn, Lionel Richie, Olympia Dukakis, Jacques Offenbach, Martin Landau, Nicole Kidman, Cyndi Lauper, Radu Gabrea, Aurel Baranga, Michaela Botez, Petre Gheorghiu. Pe 21 iunie s-au născut Jean-Paul Sartre, Benazir Bhutto, Francoise Sagan, Bertha von Suttner, James Short, prinţul William, Andrei Şerban, Puiu Călinescu, Horia Furtună.

Pe 20 sunt Sfinţii Metodie şi Calist iar pe 21 Iulian şi Afrodisie. În ambele zile este dezlegare la pește.

La ora 11:24:14, duminică, 21 iunie, este solstiţiul de vară. (Sursă Observatorul Amiral Urseanu, calcule dr. Harald Alexandrescu, Dumnezeu să-l odihnească). Începe vara. După ce s-a urcat pe bolta cerească, din acest moment al solstițiului de vară Soarele devine descendent, coboară pe bolta cerească până la cel mai jos punct, la solstițiul de iarnă.

Soarele trece, în mod convenţional, din zodia Gemenilor în cea a Racului. În „mod convenţional” pentru că de fapt, real, Soarele se află în constelaţia Taurului şi probabil că va intra în constelaţia Gemenilor pe 23-24 poate chiar 26 iunie. Dar, de câte ori v-am spus că zodiile nu sunt constelațiile și că ascendentul nu este mai important ca zodia și că zodia nu se schimbă în timpul vieții? Vă mai spun o dată!

Sâmbătă, 20 iunie, o altă zi în economia sărbătorilor solstiţiului de vară. Acum două-trei mii de ani se aşteptau la sanctuar reprezentanţii tuturor triburilor, din toate colţurile ţării. Sanctuar? Nu, nu era în Munții Apuseni. Altundeva, în Dacia, din fericire secrete mari şi grele ţin încă o naţie întreagă să nu fie spurcată şi spulberată de străini răuvoitori!

Dar dacii veneau, se apropiau, iată-i în depărtare! Războinici puternici şi femei frumoase, mândria unei rase nobile, legendare. „Cei mai drepţi şi mai viteji!” Îndeplineau un ritual vechi de când lumea, de la strămoşii agatârşi. Nu mai ştiau exact toate vorbele şi gesturile, tot ritualul, dar de petrecut, petreceau!

Noaptea solstiţiului de vară era dedicată spiritelor focului. Nimeni nu dormea, toată lumea stătea pe lângă imense focuri de tabără, pentru că cine vedea primul răsăritul de soare în ziua solstiţiului de vară, acela era norocos tot anul şi era cinstit şi admirat de toată lumea.

Se spuneau poveşti vechi de la strămoşi, se cânta, se dansa, se mâncau fripturi delicioase făcute la proţap, se bea vin adevărat şi se legau prietenii.

Când sta să se facă de ziuă, Marele Preot şi sacerdoţii aduceau Colţii. Imenşi, înfiorători, de nedescris... Colţii de lapte ai Lupului Şchiop, după chipul căruia se făceau steagurile dacice.

Legenda spune că Lupul Şchiop şi-a pierdut toţi dinţii de lapte... şi colţii. Apoi i-au crescut alţii, din aur. Aurul dacic, aurul nostru atât de râvnit de străini, de mii de ani până acum şi poate încă mii de ani de acum înainte.

Dar, după cum deja ştiţi, Lupul Şchiop putea să vorbească cu oamenii. Când a văzut că i-au crescut colţi de aur, a zâmbit cum numai un Lup de Foc ştie să zâmbească şi a spus: „Este un semn de la zei. Aurul sunteţi voi, dragii mei, voi, femeile frumoase şi bărbaţii puternici, sunt copiii inteligenţi şi bunicii înţelepţi! Pe voi vă doresc străinii. Să nu vă lăsaţi, cum nu o să las eu să mi se scoată colţii”

Şi a dispărut într-un vârtej spaţiu-timp, chemat de zei să muşte de inimă pe netrebnici, trădători de ţară şi nenorociţi.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Ce avem cel mai bun în ţara noastră sunt oamenii! Nu aurul, nu argintul, nu pădurile, nu ogoarele nesfârşite, apele de cristal şi munţii ce ascund metale ciudate, sau marea cea mare! De aceea se spune că romanii au luat cu ei o parte din daci, turcii cereau sute de copii ca să fie ai lor, iar acum milioane sunt atraşi în ţări depărtate cu promisiuni de aur, lapte şi miere, cu o seducţie perversă, cu zâmbetul pe buze, dar cu gânduri ascunse, de alţi străini, pe care lumea nu mai poate să-i încapă. Ne-am prostit, nu am respectat cuvântul Filipului Șchiop, ne ducem de bună-voie ca sclavi la străini, alungați din țară de conducători nedemni. Prostirea românilor a început cu distrugerea învățământului și a educației și a continuat cu spălarea creierelor prin media.

Dar, este important solstiţiul de vară. La acea oră, precis, repet 21 iunie ora 11:24:14, aproape de miezul zilei, puneţi-vă în gând o dorinţă. Una bună, simplă, omenească.

Și astăzi mai regret excepționala lunetă ”Yukon” primită cadou de la Harald Alexandrescu. A spart-o o neîndemânatică de femeie care făcea curățenie prin casă. Am făcut, cum m-am priceput, un alt refractor. Cu ajutorul domniilor voastre, vă mulțumesc încă o dată, dar este departe de ceea ce s-a spart. Nu se mai fac astfel de instrumente, precise şi clare, luminoase, în ziua de astăzi! Cum nu se mai fac lunete bune, tot aşa din ce în ce mai rar sunt oameni de talia şi calitatea lui Harald. Cum plâng şi după „tataie” Sângeorzan, cu, sau fără, mustaţa lui nazistă, cu tot. Mi-au lăsat notiţe, cărţi, cercetările lor secrete. Dar îmi lipsesc oamenii, oamenii sunt de neînlocuit... Idiot, imbecil și cretin, a fost cel care a spus „oricine poate fi înlocuit”! Poate o fi spus Stalin?

Odată şi odată o să mai vorbim, de fapt vorbim mereu, despre zodii şi constelaţii, care, pentru Numele lui Dumnezeu, NU sunt acelaşi lucru! Și ascendentul nu este mai important ca zodia, zodia nu se schimbă în timpul vieții, pentru Numele Domnului!

Ziua solstiţiului era considerată cea mai mare sărbătoare europeană, în timpurile demult apuse. Lucrurile se uită, pentru că nu mai trăieşte nimeni care să ne spună povestea lor, sau nu se mai doreşte – şi aşa din puternica religie naturală a Marilor Zei şi a Primilor Strămoşi nu a mai rămas nimic, doar clovneriile de la Stonehenge şi închipuirile din romane.

Asta pentru presă, pentru că apele line sunt adânci şi mai sunt câţiva care încă ştiu. Marea majoritatea, însă, nu mai ştie! Oamenii nu mai ştiu de unde vin, dar, cu siguranţă, europenii nu sunt semiţi! Mă tem că noi ne tragem din... chiar din Europa, nu am venit aici de nicăieri! Alţii au venit peste noi, dar nu mă supăr! Este loc pentru toată lumea, sigur, dacă sunt pașnici, cinstiţi şi drepţi.

Doar Marele Zeu Pan, Primul Zeu, ne zâmbeşte enigmatic din mitologia greco-romană. El ştie!

Anul acesta este al cincilea an, după accidentul meu din 2021 și pierderea soției, tot atunci, în care nu mă mai grăbesc să plec spre Kogaionon, cel adevărat, nu cel pentru artişti şi turişti. Acolo se întâlnesc câțiva oameni, cei care contează cu adevărat. Din an în an îmi este mai greu, este mult de urcat pe cărări ascunse. Așa că anul acesta cineva o să urce pe munte în locul meu. O să vă povestesc mâine, sau mâine după mâine despre astrologie şi Tibet, despre Lupul Şchiop şi zâne... avem timp, sau, niciodată nu se va întâmpla acest lucru! După cum o să bată vântul de Vest, vorba lui Mary Poppins. Acum nu mai este timpul istorisirilor, ci al faptei pentru că mâine este o zi, mereu este o zi în care ar fi trebuit să fim români liberi! Păcat, nu suntem...

Vă mai întreb o dată pe domniile voastre, dacă să fac, sau nu, horoscoape de naștere, native, pentru cei care vor solicita acest lucru. Nu vă grăbiți cu datele de naștere, deocamdată nu sunt deloc hotărât este doar o consultare. Și un răspuns la multele întrebări ale domniilor voastre.

În primul rând să precizez ceva, nu m-ați întrebat, dar este important. Cu ce se deosebește astrologia mea, horoscoapele de naștere de ceea ce se găsește pe piață?

Să ne amintim că subsemnatul a adus interesul pentru astrologie în România, prin cursurile de inițiere pe care le-am ținut la Casa Studenților și la Facultatea de Fizică, la începutul anului 1990. Din nefericire am fost plecat din țară mai mulți ani și nu am mai putut să particip la viața astrologică de aici. Care a crescut sălbatic și nepotrivit. Karmele, lecțiile de viață, astrologia vedică nu au ce căuta în România, ca și invențiile aiurite cu ascendentul mai important decât zodia. Aș avea mult de spumegat împotriva ”astrologiei” cum este practicată în România, dar și în lume.

Dar să revenim la întrebare. Horoscoapele mele sunt, toate, întocmite după metoda astrologiei creștine a cardinalului Pierre d’Ailly, cu cheile de interpretare ale Papei Urban și respectă regulile clasice ale Specola Vaticana. Astrologia presupune întocmirea unei teme astrale, altfel nu este astrologie. Horoscopul, ”descrierea orei” înseamnă, în cazul nașterii, tema astrală cu dispoziția planetelor exact și precis în momentul nașterii, în locul geografic și ținând seama de fusul orar respectiv.

Pozițiile planetelor sunt listate în ”efemeride”, tabele care arată poziția planetelor la ora zero GMT sau 12 ziua, GMT. Dar nativul este născut să zicem la ora 15 la București, nu la ora zero lângă Londra. Se fac calcule de extrapolare, folosind logaritmii, pentru stabilirea exactă a poziției planetelor în locul geografic al nașterii și la timpul precis.

Apoi cu ”tabelele caselor” se stabilește ascendentul. De aici drumurile se despart. Marea, marea majoritate folosește domificarea Placidus, și zodiacul sideral care este o enormă greșeală. Așa sunt calibrate toate programele astrologice de computer. Greșit, dar corect din punctul de vedere al indienilor, care practică o altă astrologie, o altă filosofie. În mod corect trebuie folosite casele egale de la ascendent și zodiacul tropical. O să continui...

De ce toate acestea? Bună întrebare, dar o să răspund, poate, mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Weekend indicat pentru cumpărături sau achiziţii. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte slab aspectat. Seară plăcută, poate o veste bună.

Sâmbătă ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Seara socială – poate chiar un eveniment, gen nuntă, botez. Aspectele planetare oferă un timp pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt, de asemenea sub un semn fast. Transformări în bine, mai ales acasă. Duminică, de solstițiul de vară, atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza răcelei sau incidentelor domestice sau rutiere.

TAUR

Sâmbătă trebuie să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. Duminică, lasă încăpățânarea și lămureşte detaliile contractuale şi aspectele legale care privesc vacanţa ta. Sâmbătă nu intra in discutii despre patrimoniul comun cu familia sau asociatii. Nu-ti schimba planurile, sau programul! Este de bine! Duminică, de solstițiul de vară, nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă, chiar daca eşti intr-o zi liberă – distracţia este tot un consum de energie - face să nu obţii rezultatul dorit. O veste sau o informatie interesantă în a doua parete a intervalului.

Poziţia lui Mercur indică avantaj în comunicare. În weekend propriile idei pot să te surprindă, prin originalitatea şi supleţea exprimată, aşa incât profită, mai ales în planul sentimental. Sâmbătă, evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Stomacul tău nu este în cele mai bune toane aşa că trebuie să-l protejezi, sa iei măsuri. Posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. Duminică, de solstițiu de vară, este o perioadă indicată pentru investiţii în grătare şi în cărbuni – petreceri şi distracții pe cinste! Noi prietenii sau relaţii vor face perioada interesantă. Nu este bine sa mai faci bancuri fizice, dintre care cel preferat este sa dispari pe neasteptate ca măgarul in ceaţă, limitează-te la minciunile obişnuite. Sunt mai de efect!

RAC

În weekend aspectele Lunii te întăresc şi îţi dau idei bune. O perioadă plina de hotărâri sănătoase: sa te laşi de fumat, să slăbeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea, să nu mai pierzi nopţile!

Sâmbătă nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Schimbări în bine, pe plaja, la munte, şi în dragoste, adică oriunde. Duminică, de solstițiul de vară, o veste iti face mare plăcere. Mai putin tutun, mai putine dulciuri, mai putin alcool, dar nu renunta total, pentru ca bucuriile vietii sunt asa de putine si rare! Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie.

Soarele face ca dispoziţia ta sufletească să fie mediocră. Puţine aspecte, aşa că poţi să ai un weekend aproape plictisitor! Sâmbătă cu toate că dedici ziua celor dragi şi apropiaţi, gândurile tale sunt tot la afaceri. Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante. Duminică, de solstițiul de vară, o problemă personală îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Trebuie să ai mai multă încredere în colegi, prieteni, rude, sigur in cei verificati! Schimbarile dese – cheia marilor succese! Dacă ai dificultăţi, schimbă stilul, schimbă modul, schimbă felul – tenacitatea este buna cand esti în câştig!

FECIOARĂ

Solstițiul de vară face în aşa fel, încât majoritatea planurilor, cele de weekend, cât şi cele din viata personala, să sufere astăzi din cauza întârzierilor. Amână, dar nu renunţa! Sâmbătă este o zi excelentă, mai ales în a doua parte, pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici escapade. Partea benefica a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti adevarata chemare în viaţă. Sentinţa precedentă se refera la perioada în chestiune. Duminică, de solstițiul de vară, realizezi că viaţa ta este vraişte, ştii asta, dar nu iei nici o masura! Poate te gândeşti puţin la asta, te rog…

Nativii din primul decan pot pleca în concediu, este o conjunctură favorabilă. Poţi să începi să-ţi faci proiecte pentru vacanţa. Cei care au examene trebuie să se concentreze mai mult!

Perioada weekend-ului este haotică atît sub aspectul climei cât şi al reacţiei şi al comportamentului uman. Această perioadă din luna iunie este caracterizată de schimbări mari şi relativ bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. Un fel de mini-muson. La fel şi reacţile oamenilor. Duminică, cu solstițiul de vară, idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din zodia purtătorului de balanţă printr-o creştere a agresivităţii si a lipsei de pragmatism.

SCORPION

În weekend sinergia planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar este mai puţin favorabilă la bani şi la cheltuirea lor cu eficenţă. Deci, fii atent la cumpărături!

Sâmbătă, o informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. O perioada buna pentru planificarea activitatii şi mici achizitii. Posibile mici dureri de cap, la propriu si la figurat pe fondul unui Marte (patronul tau!) slab aspectat. Mai pe seară, Luna iti aduce o oportunitate neşteptata. Duminică, nu te grabi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă, de solstițiul de vară, poate aduce mai multe informaţii la suprafaţa, asa incat decizia ta sa fie justa.

Pe fondul unor aspecte favorabile, a eforturilor trecute, ai un weekend bun. O perioadă veselă şi optimistă, plină de veşti care îţi fac plăcere. Duminică, odihneşte-te mai mult, mai bine! Sâmbătă, succese, din nou neaşteptate, pentru că vin târziu, când nu te mai aşteptai, în cercul de prieteni, sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Duminică, de solstițiu de vară, poţi obţine recunoaşterea unor eforturi trecute. Este timpul unor mai mari sau mai mici decizii. Pe care este bine să nu le amâni. Mai bine acţionează! Sanatatea este cam veştejită, treci masiv pe produse naturale vegetale, dar atentie la stomacul tău sensibil!

CAPRICORN

Nu pune căruţa înaintea boilor, ai răbdare! O veste primita sâmbătă te face să speri intr-o îmbunătăţire a situaţiei tale, a calităţii vieţii! Duminică, odihneşte-te, se pare că urmează o săptămână grea! Sâmbătă o întâlnire programată se amână, fii fără grijă, se rezolvă, însă. Seara propice relaxării şi distracţiilor. Perioada în discuţie este un prilej de schimbări. Duminică, de solstițiu, vorbe şi barfe, dar nu trebuie să le dai mare importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care situatii, insa, se vor rezolva repede – dureri de cap, sau de genuchi. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii, nu investi, nu da bani cu împrumut!

Aspectele îţi dau câştig de cauză, ai un weekend bun. Atât în domeniul sentimentelor, cât şi în vaiţa socială. Totuşi, nu exagera, că nicio minune nu durează mult! Nu pleca la drum lung. O persoană influentă pentru domeniul tau de activitate, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, te poate ajuta, probabil sâmbătă. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. În dimineaţa zilei de duminică, ai o ocazie de parvenire sociala, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu sa o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese!

PEŞTI

Dai semne de oboseală, de oboseală cronică. Dar pentru aceea este weekendul, pentru odihnă, ca să-ţi refaci forţele. Stelele îţi indică să laşi orice deoparte şi să-ţi menajezi sănătatea.

Sâmbătă este o perioadă mai deosebită. După o perioda pe care ai caracteriza-o drept mediocra ai, în sfârşit, două zile de zodie fastă. Realizări mici, însă pline de bucurii. Poti petrece sfarsitul de săptămână cu prietenii la munte sau la mare. Dacă nu te sperie preţurile. Duminică, solstițiul de vară este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei, dar si distractiei si relaxarii. Ai uitat ceva... Nimic nu este nou sub soare, lucrurile se uită pentru că nu este nimeni să-ţi amintească de ele!