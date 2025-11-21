România înregistrează cel mai mic număr de copii născuți de decenii

România a coborât sub pragul de 150.000 de nou-născuți pe an, potrivit datelor provizorii analizate pe baza INS, cel mai mic nivel documentat din ultimii aproape o sută de ani. Declanșarea crizei demografice pune presiune pe economie, pe sistemul social și pe sustenabilitatea viitoare a populației active.

România traversează cea mai severă prăbușire a natalității din epoca statisticilor moderne. Datele analizate pe baza Institutului Național de Statistică arată că numărul de copii născuți în 2024 a coborât sub 150.000. Într-o analiză realizată recent, cifra indicată este de aproximativ 149.000 de nou-născuți, ceea ce marchează cel mai mic nivel înregistrat în ultimele decenii

INS notează într-un raport oficial că scăderea naturală a populației continuă să se accentueze. Documentul privind structura populației rezidente la 1 ianuarie 2025 confirmă o descreștere constantă.

Ritmul actual al nașterilor este incomparabil cu cel din perioada interbelică. În publicația dedicată Centenarului, INS arată că România avea peste 600.000 de nou-născuți anual în anii ’20 și ’30. Diferența de peste 75% arată magnitudinea declinului.

În prezent, populația rezidentă a României a coborât la 19 milioane de locuitori, fenomen alimentat atât de scăderea natalității, cât și de migrația externă. Structura populației confirmă un grad avansat de îmbătrânire, cu o creștere accelerată a segmentului de peste 65 de ani.

Rata fertilității rămâne sub nivelul de înlocuire generațională. Valorile recente indică aproximativ 1,6–1,7 copii per femeie, ceea ce face imposibilă stabilizarea populației. În mediul urban, decizia de a avea copii este amânată din cauza costurilor ridicate, dificultăților de locuire, instabilității locurilor de muncă și lipsei serviciilor publice de sprijin.

Migrația rămâne un factor major. Milioane de români apți de muncă trăiesc deja în state din vestul Europei, reducând bazinul demografic intern. Impactul este direct asupra natalității și forței de muncă.

Depopularea are consecințe vizibile. Piețele muncii se confruntă cu lipsă de personal calificat, iar presiunea asupra sistemului public de pensii crește de la an la an. Raportul dintre angajați și pensionari se deteriorează, ceea ce pune presiune pe bugetul de stat.

Zone întregi, în special din Moldova, Oltenia și sudul Transilvaniei, pierd anual mii de tineri. Unele comune au ajuns la un procent de peste 30% populație vârstnică, iar școlile intră în reorganizare din cauza numărului scăzut de elevi.

Instituțiile internaționale atrag atenția de ani de zile asupra riscurilor demografice care afectează România. Proiecțiile ONU și ale Băncii Mondiale arată că țara poate pierde câteva milioane de locuitori în următoarele decenii dacă trendul actual se menține.

Declinul natalității este principalul semnal de alarmă dintr-un proces mai amplu de îmbătrânire și reducere accelerată a populației active. Specialiștii susțin că măsurile izolate nu mai sunt suficiente. Este nevoie de politici integrate: locuințe accesibile pentru tineri, servicii de îngrijire pentru copii, stimulente fiscale pentru familii și o abordare coerentă privind migrația.