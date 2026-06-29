Valul de caniculă prognozat pentru perioada 29 iunie – 1 iulie a determinat autoritățile să convoace Comandamentul Energetic, în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Roșu și al creșterii semnificative a consumului de energie electrică.

Reuniunea a avut loc luni, la sediul Dispecerului Energetic Național, la inițiativa Ministerului Energiei, și a reunit reprezentanții principalelor instituții și companii din Sistemul Electroenergetic Național.

Discuțiile s-au concentrat asupra modului în care sistemul energetic poate face față consumului ridicat estimat în următoarele zile, dar și asupra măsurilor necesare pentru menținerea alimentării cu energie electrică în condiții de siguranță.

Autoritățile au analizat capacitățile disponibile de producție, starea rețelei de transport și planurile de intervenție în cazul unor incidente provocate de temperaturile extreme.

Potrivit estimărilor Dispecerului Energetic Național, consumul de electricitate ar putea atinge aproximativ 8.000 MW în serile de luni și marți, intervale considerate cele mai solicitante pentru Sistemul Electroenergetic Național.

Creșterea temperaturilor determină utilizarea intensivă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire, ceea ce conduce la o majorare semnificativă a cererii de energie. În astfel de perioade, autoritățile urmăresc permanent echilibrul dintre producția și consumul de electricitate pentru a evita apariția unor dezechilibre în rețea.

Reprezentanții Ministerului Energiei au transmis că sistemul este monitorizat în timp real și că există capacitatea de a adopta măsuri operative, în funcție de evoluția consumului și de condițiile din rețeaua națională.

Printre măsurile preventive adoptate înaintea valului de căldură se numără anularea retragerilor programate din exploatare ale unor instalații din rețeaua electrică.

Operatorul de transport al energiei electrice a decis amânarea acestor lucrări pentru ca infrastructura să funcționeze la capacitate maximă pe durata episoadelor de temperaturi extreme. În același timp, au fost intensificate activitățile de monitorizare a Rețelei Electrice de Transport, iar echipele tehnice au fost mobilizate astfel încât să poată interveni rapid în cazul apariției unor avarii sau incidente.

Pe întreaga perioadă în care este valabil Codul Roșu de caniculă, personalul Dispecerului Energetic Național și al sucursalelor teritoriale va supraveghea permanent funcționarea sistemului energetic.

Ministerul Energiei a anunțat că, de la începutul anului, în Sistemul Electroenergetic Național au fost puse în funcțiune aproximativ 1.500 MW în noi capacități de producție și instalații de stocare a energiei.

Potrivit instituției, aproape 1.000 MW au fost conectați la rețea doar în ultima lună, în principal prin proiecte de energie regenerabilă și sisteme moderne de stocare.

În perioada următoare, alți aproximativ 1.000 MW sunt pregătiți pentru racordare. Aceste investiții includ parcuri fotovoltaice, centrale eoliene și noi facilități de stocare, care pot contribui la creșterea flexibilității și stabilității sistemului energetic în perioadele cu cerere ridicată.

Reprezentanții Ministerului Energiei au precizat că obiectivul principal al Comandamentului Energetic este menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național și evitarea întreruperilor în alimentarea consumatorilor.

Autoritățile susțin că, pe durata episodului de caniculă, vor urmări permanent evoluția consumului și vor adapta măsurile operative în funcție de situația din rețea.

În același timp, investițiile realizate în noile capacități de producție și stocare sunt considerate un element important pentru consolidarea rezilienței sistemului energetic în fața fenomenelor meteorologice extreme și a consumului ridicat specific sezonului cald.