România, implicată în zeci de misiuni pe Marea Mediterană. Peste 400 de oameni salvați

Garda de Coastă a anunțat, duminică, că polițiștii de frontieră români implicați în Operațiunea Comună „Italy 2026”, coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), au salvat 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană. Intervențiile au avut loc în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare desfășurate de la începutul anului.

Garda de Coastă a anunțat că România participă la Operațiunea Comună „Italy 2026” cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și pentru salvarea de vieți omenești pe mare.

Potrivit instituției, până în prezent, echipajele române au desfășurat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1.400 de ore de patrulare.

În cadrul celor 14 operațiuni de căutare și salvare, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea a 414 persoane, printre care s-au numărat și minori, dar și femei însărcinate.

„Fiecare dintre aceste intervenţii a presupus localizarea unor ambarcaţiuni aflate în dificultate, acordarea primului ajutor persoanelor aflate la bord şi transferul acestora în condiţii de siguranţă către autorităţile competente, în conformitate cu procedurile internaţionale privind operaţiunile de căutare şi salvare pe mare”, menționează sursa citată.

Garda de Coastă a transmis că participarea la Operațiunea Comună „Italy 2026” face parte din contribuția constantă a Poliției de Frontieră Române la activitățile coordonate de FRONTEX pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

În prezent, Poliția de Frontieră Română are detașați în misiuni externe 167 de polițiști de frontieră, alături de 10 mijloace tehnice auto și patru mijloace navale, implicate în operațiuni desfășurate atât în state membre ale Uniunii Europene, cât și în Balcanii de Vest.

Totodată, România beneficiază de sprijin operațional din partea FRONTEX. La frontierele externe ale țării sunt prezenți 241 de ofițeri din Corpul Permanent al agenției, 274 de mijloace tehnice auto și un avion de supraveghere.

„Aceste resurse sunt utilizate în operaţiunile desfăşurate la frontiera terestră, maritimă şi aeriană, contribuind la prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere. Cooperarea dintre Poliţia de Frontieră Română şi Agenţia FRONTEX are la bază principiul solidarităţii şi al reciprocităţii. România este atât beneficiar al sprijinului operaţional oferit de agenţie, cât şi unul dintre contributorii importanţi la misiunile europene, prin detaşarea de personal şi echipamente în cadrul operaţiunilor comune”, se mai arată în comunicat.

FRONTEX a anunțat, vineri, că numărul trecerilor ilegale ale frontierelor către Uniunea Europeană a continuat să scadă în primele șase luni din 2026. Potrivit agenției, cazurile detectate au fost cu 37% mai puține comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Instituția atrage însă atenția că, în ciuda reducerii numărului total al sosirilor ilegale, bilanțul uman rămâne unul grav.

„Potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, aproape 1.300 de persoane şi-au pierdut viaţa în Marea Mediterană de la începutul acestui an. Fiecare dintre aceste decese ne reaminteşte riscurile pe care oamenii sunt obligaţi să şi le asume", au transmis oficialii FRONTEX.

Potrivit agenției, rețelele de traficanți continuă să trimită migranți pe mare în ambarcațiuni supraaglomerate și improprii navigației, indiferent de condițiile existente.