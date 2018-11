Fără evaluări cu rol de pedeapsă. MESAJ DE LA COTROCENI. Breaking news în politică

Pe 5 decembrie va fi lansat Proiectul „România educată”, a declarat consilierul de stat în cadrul Departamentului educație și cercetare al Administrației Prezidențiale, Ligia Deca.





Potrivit consilierului de stat, proiectul „România educată” vizează eliminarea volatilităţii din sistemul de educaţie.

„Vom avea discuţii cu partidele politice, cu mediul executiv şi legislativ pentru că ei vor fi responsabili să creeze noi legi, să aloce fonduri şi, în acelaşi timp, ne dorim şi expertiza internaţională şi de aceea avem în derulare un proiect cu cei de la OECD. (...) Fiecare instituţie, fiecare şcoală, fiecare om trebuie să pună umărul ca „România educată” să devină realitate”, a spus Deca, într-un interviu pentru Agerpres .

Ea a prezentat în interviu câteva propuneri din proiectul „România educată”, referitoare la învăţământul dual, privind o selecţie mai riguroasă a profesorilor şi standardizarea evaluărilor.

„Când viziunea este asumată şi acceptată şi vine din zona societăţii şi a actorilor care sunt zi de zi în educaţie, în şcoală este mult mai greu pentru orice Guvern şi orice majoritate parlamentară să modifice un act normativ care, practic, este asumat”, a afirmat Deca, cu privire la Legea educaţiei.

Consilierul de stat critică în interviu noua rectificare bugetară în privinţa Educaţiei şi Cercetării, arătând că Guvernul ar trebui să explice motivele care au stat la baza acesteia.

Totodată, Deca a subliniat că problema „şcolilor cu toalete în curte” ar trebui readusă în discuţie, mai ales că urmează doi ani electorali.

Consilierul de stat vorbeşte şi despre numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educaţiei, dar şi despre Manualul unic şi testele grilă la examenele finale.

AGERPRES: Recent, Ecaterina Andronescu a fost numită ministru al Educaţiei. De ce a semnat şeful statului decretul de numire destul de repede, deşi afirma că analiza propunerii va dura un pic mai mult?

Ligia Deca: Cred că atunci când analizăm această chestiune ar trebuie să ne aducem aminte şi faptul că această nominalizare a venit extrem de târziu. Un interimat ţine în mod normal 45 de zile, noi am primit propunerea spre finalul acestei perioade. Educaţia este un domeniu extrem de important şi cred că era important să nu avem o situaţie în care nu avem un ministru, chiar şi interimar. În acelaşi timp, cred că declaraţia preşedintelui a fost extrem de clară. A spus că se va gândi un pic mai mult, asta înseamnă că, faţă de cealaltă propunere făcută de Guvern, a existat o temporizare şi am văzut cu toţii acest lucru, ministrul a fost învestit imediat, doamna Andronescu a depus jurământul mai târziu. În ceea ce priveşte modul în care doamna Andronescu a acceptat să fie nominalizată, deşi cu ceva timp în urmă afirmase chiar în faţa preşedintelui că nu-şi doreşte această demnitate, a existat, în mod firesc, nevoia unei clarificări.

AGERPRES: Noul ministru a afirmat că Manualul unic a fost o alegere nefericită şi că susţine reducerea numărului de ore pentru învăţământul primar şi gimnazial. Cum vedeţi aceste perspective?

Ligia Deca: Manualul unic a fost o propunere tot a unui Guvern PSD-ALDE, vorbim de aceeaşi coaliţie de guvernare, acelaşi program de guvernare, vedem că există opinii diferite între diferiţi miniştri. Dacă doamna Andronescu a observat că alegerea privind Manualul unic nu a fost una de bun augur este dreptul domniei sale să ia o altă decizie. Ceea ce credem noi că este important, şi preşedintele României a afirmat acest lucru de nenumărate ori, este ca, atunci când începe anul şcolar, să nu mai avem probleme cu manualele, manualele trebuie să fie pe băncile elevilor. În acest sens, cred că este important ca procedura pentru elaborarea manualelor să fie lansată mult, mult mai devreme. Nu este suficient să începem prin primăvară ca apoi în toamnă să constatăm că nu este suficient timp pentru toate procedurile birocratice.

În ceea ce priveşte reducerea numărului de ore, noi toţi ne dorim ca programele să fie mai puţin încărcate, copiii să nu aibă un număr nefiresc de mare de ore, însă această decizie nu cred că se ia aşa. Cred că a existat o reformă curriculară, au existat echipe de experţi, consultări privind noile planuri cadru, iar o decizie care priveşte o asemenea chestiune importantă nu poate fi luată de pe o zi pe alta. Este nevoie de studii de impact, trebuie să vedem dacă un program care are cu nouă ore mai puţin poate să ducă la acelaşi profil al absolventului. Eu nu cred că o asemenea chestiune se rezolvă printr-un singur vot în Parlament şi îmi aduc aminte de momente în care ministerul chiar afirma, în puncte de vedere către Parlament, că procedura de reformă curriculară are un cu totul alt parcurs decât ale prevederi legislative care se pot decide mai rapid.

AGERPRES: Anul acesta s-a încercat introducerea testelor grilă la Bacalaureat şi Evaluarea naţională? Cum vedeţi o astfel de măsură?

Ligia Deca: Înainte să discutăm măsura, cred că ar trebui să discutăm modul în care ea a fost luată. Nu este normal să schimbăm modul în care probele de Bacalaureat sunt gândite pentru generaţia care acum este clasa a XII-a. Orice decizie luăm vizavi de o evaluare ea trebuie luată pentru o generaţie care are timp să se pregătească pentru un anumit tip de evaluare. Apropo de testele grilă, ele testează un anumit tip de competenţe. Întrebarea este: Metodele pe care le folosim testează ele toate tipurile de competenţe pe care le dorim la un absolvent? Aici cred că avem nevoie, şi proiectul „România educată” va propune asta într-un raport bine fundamentat, să regândim evaluările în aşa fel încât ele nu doar să măsoare sumativ anumite lucruri, ci să ajute copiii să adâncească acele zone unde au carenţe şi în acelaşi timp să crească performanţa pe care ei în mod natural o au la anumite componente. Practic, evaluările nu mai trebuie folosite ca o pedeapsă şi nu mai trebuie să fie spaima tuturor copiilor, ci, din contră, ele trebuie privite ca o prelungire firească a actului educaţional.

AGERPRES: Educaţia şi Cercetarea sunt printre ministerele care au o reducere semnificativă la cea de-a doua rectificare bugetară. Ce impact ar putea avea asupra acestor domenii importante?

Ligia Deca: Este regretabil ori de câte ori avem o rectificare negativă în domenii cheie precum Educaţia şi Cercetarea, care, de altfel, nici nu se bucură de bugete îndestulătoare. Vedem cu toţii că există o nemulţumire generală în sistem, profesorii, elevii, studenţii, toţi spun că finanţarea este insuficientă. Dacă, în acest context, rectificarea este una negativă, problema se adânceşte. Mai mult decât atât, atunci când această rectificare vizează sume care nu au fost cheltuite pentru că au fost alocate prea târziu, cred că trebuie să ne punem un semn de întrebare. M-aş fi aşteptat ca, în plus faţă de anunţarea cifrelor, ce a câştigat şi a pierdut fiecare minister, să avem şi o explicaţie. De unde anume s-au tăiat aceşti bani? Ce anume a fost afectat atunci când s-a făcut această rectificare? Cred că aceasta este o întrebare pe care o avem cu toţii.

AGERPRES: Acum doi ani, şeful statului caracteriza sistemul educaţional ca fiind unul „al lui Manole”, care a „căpătat o boală - reformita cronică”, adăugând că este nevoie de o regândire a acestuia. În ce stadiu suntem în prezent?

Ligia Deca: Tocmai din acest motiv proiectul „România educată”, lansat în anul 2016, la început, şi-a propus din start ca timpul de reflecţie şi de consultare cu întreaga societate să fie de trei ani. Suntem într-un stadiu în care suntem foarte de curând gata să lansăm rezultatele proiectului în dezbatere publică, vorbim de o viziune pe termen mediu şi lung, până la orizontul 2030, despre o strategie care ne spune cum ajungem la acest deziderat şi de şapte rapoarte tehnice pe teme prioritare. Dorinţa noastră este ca, după ce timp de un an am colectat opinia cât mai multor cetăţeni şi a actorilor din sistem, după ce am trecut printr-o etapă de expertiză în care experţi în cele şapte grupuri de lucru au gândit măsuri concrete, să ne întoarcem înspre societate să vedem dacă rezultatele tuturor acestor demersuri reflectă ceea ce-şi poate asuma fiecare cetăţean pe termen lung, pentru că secretul - cred eu, şi domnul preşedinte a fost de nenumărate ori clar în această privinţă - este ca fiecare dintre noi să împingă pentru câteva priorităţi asumate în domeniul educaţiei pentru a nu mai avea această volatilitate a legilor, a politicilor publice, a finanţării, practic, pentru a avea atât viziune, cât şi stabilitate în sistem.

AGERPRES: Spuneaţi că acest proiect „România educată” va fi lansat în curând. Când anume?

Ligia Deca: 5 decembrie, ora 17,00, este momentul lansării. Această lansare va fi urmată de o serie întreagă de demersuri pentru a putea să avem conversaţii relevante pe ceea ce a rezultat în urma muncii atâtor entităţi, vorbim de peste 60 de organizaţii implicate în grupurile de lucru, peste 10.000 de oameni consultaţi. Putem să discutăm de eşantioane relevante statistic, dar şi despre un nivel ridicat de expertiză şi legitimitate. Avem atât experţi, oameni care lucrează în sistem, cât şi reprezentanţi ai actorilor. Avem un echilibru care spunem noi că ar trebui să dea acel numitor comun de care avem nevoie pentru ca un astfel de proiect să poată merge mai departe.

AGERPRES: Vorbeaţi de nişte demersuri. Concret, care sunt aceste demersuri?

Ligia Deca: Conform rolului preşedintelui României de mediator în societate, vom avea discuţii cu partidele politice, cu mediul executiv şi legislativ, pentru că ei vor fi responsabili să creeze noi legi, să aloce fonduri şi în acelaşi timp ne dorim şi expertiza internaţională şi, de aceea, avem în derulare un proiect cu cei de la OECD cu finanţare din partea Comisiei Europene, pentru a avea patru documente de politică publică, ele aducându-ne experienţa internaţională pe temele alese. Avem patru teme: carieră didactică, educaţie timpurie, management educaţional şi echitate. Patru teme care vor beneficia de o analiză în profunzime din partea experţilor de la OECD în ideea în care, pe lângă identificarea problemelor pe care le cunoaştem cu toţii, să avem nişte soluţii testate deja în mediul internaţional.

AGERPRES: Care sunt câteva dintre propunerile de politici publice pe temele desemnate ca fiind prioritare în cadrul proiectului?

