Monden Rezervări la restaurante pentru finala Insula Iubirii 2025. Prețurile sunt piperate







Miercuri, 3 septembrie 2025, va avea loc finala sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, Antena 1. Fanii emisiunii pot trăi experiența în direct, alături de Radu Vâlcan și toate ispitele, la Berăria H din Herăstrău. Evenimentul oficial va începe la ora 18:00, cu un preshow animat de Natanticu și Bursucu’, urmat de difuzarea LIVE a finalei de la 20:30.

Pentru a participa, biletele pot fi achiziționate online de pe platformele YellowTickets sau LiveTickets. Anul trecut, sute de fani au venit să vadă finala sezonului 8 la Berăria H. Atunci, biletele s-au vândut în doar două zile. Fanii au putut face poze cu foștii concurenți, ispitele, Radu Vâlcan, dar și alte vedete care au urmărit emisiunea. Anul acesta, organizatorii au pregătit și mai multe surprize.

Prețul biletului la VIP este de 149 lei. La categoria B, biletul este 99 de lei.

Pentru cei care doresc să vizioneze finala „Insula Iubirii” într-un cadru mai intim sau în aer liber, mai multe restaurante și terase din București au anunțat difuzarea emisiunii:

Bistro Engels – Situat în zona centrală a orașului, Bistro Engels oferă o atmosferă relaxantă, ideală pentru a urmări emisiunea alături de prieteni.

Big Ben Pub – Localizat pe Strada Franceză 52, Big Ben Pub este un loc popular pentru iubitorii de sport și emisiuni TV, oferind o atmosferă vibrantă și meniuri variate.

Respiro Caffe – Pentru o experiență mai calmă, Respiro Caffe oferă un spațiu plăcut, perfect pentru a savura o băutură și a urmări finala emisiunii.

Zepelin 1929 Resto-Bar – Situat pe Strada Slobozia 15, Zepelin 1929 oferă un ambient retro și o selecție diversificată de preparate, fiind o alegere excelentă pentru o seară de neuitat.

Azur Garden – Pe Strada Piersicilor 60, Azur Garden este o locație elegantă, cu o terasă spațioasă, ideală pentru a viziona emisiunea într-un cadru rafinat.

Si-Lounge – Localizat pe Strada George Constantinescu 2-4, Si-Lounge oferă un ambient modern și o selecție de cocktailuri, fiind potrivit pentru o seară relaxantă.

Le Lezzet Restaurant – Situat pe Strada Valea Oltului 199-201, Le Lezzet oferă preparate delicioase și o atmosferă caldă, perfectă pentru a urmări finala emisiunii.

LYST Restaurant & Lounge – Pe Bulevardul Alexandru Obregia 19C, LYST oferă un meniu diversificat și o atmosferă elegantă, fiind o alegere excelentă pentru o seară specială.

Pentru a asigura un loc, este recomandat să faceți o rezervare în prealabil, deoarece locurile sunt limitate. De asemenea, este important să verificați programul specific al fiecărui local, deoarece difuzarea emisiunii poate varia în funcție de locație.