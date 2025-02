Monden Revoltă împotriva AI. Celebritățile care s-au alăturat protestului







Peste 1.000 de muzicieni au protestat prin lansarea un album tăcut faţă de planurile guvernului britanic de a permite companiilor de inteligenţă artificială să utilizeze fără permisiune lucrări protejate prin drepturi de autor. Multe alte celebrităţi s-au revoltat împotriva propunerilor.

Kate Bush, Damon Albarn şi Annie Lennox sunt doar câteva dintre numele mari care s-au alăturat protestului.

Un semnal de alarmă

Albumul, intitulat "Is This What We Want?", a fost lansat pentru a atrage atenția asupra impactului potențial a inteligenței artificiale asupra nivelului de trai și asupra industriei muzicale din Regatul Unit.

Paul McCartney, Elton John, Björn Ulvaeus de la Abba, actriţa Julianne Moore şi autorii Val McDermid şi Richard Osman se numără printre celebrităţile care au cerut, în ultimele luni, protejarea operelor lor împotriva utilizării fără licenţă de companiile de tehnologie.

Compozitorul britanic Ed Newton-Rex a declarat că proiectul guvernului britanic ar fi un adevărat dezastru pentru industrie.

„Propunerea guvernului ar da munca de o viaţă a muzicienilor din ţară companiilor AI, gratuit, permiţând acestor companii să exploateze munca muzicienilor pentru a le depăşi concurenţa.

Este un plan care nu numai că ar fi dezastruos pentru muzicieni, dar care este total inutil: Marea Britanie poate fi lider în domeniul inteligenţei artificiale fără a arunca sub autobuz industriile noastre creative de top la nivel mondial”, a spus el.

Artiștii au o opţiune de neparticipare

Proiectul ar permite firmelor de inteligenţă artificială să îşi antreneze algoritmii pe baza muncii profesioniştilor din domeniul creaţiei, în temeiul unei noi scutiri de drepturi de autor.

Planul include „o opţiune de neparticipare”, prin care creatorii şi companiile îşi pot bloca utilizarea operelor.

Profiturile de pe urma albumului, care este disponibil pe servicii de streaming precum Spotify, vor fi donate organizaţiei caritabile Help Musicians.

Val de procese intentate de autori

Modelele AI care alimentează sisteme precum chatbotul ChatGPT, creatorul de imagini Stable Diffusion şi instrumentul muzical Suno sunt alimentate cu cantităţi mari de date preluate de pe internet şi învaţă să identifice tipare în aceste informaţii.

Acest lucru le permite să prezică următorul cuvânt dintr-o propoziţie, să creeze imagini realiste sau să producă un sunet convingător.

Dar utilizarea fără permisiune a romanelor, a pieselor muzicale, a articolelor de ziar, a fotografiilor, a operelor de artă şi a altor lucrări protejate prin drepturi de autor a dus la un val de procese intentate de autori.

Cum răspunde guvernul britanic

„În situaţia actuală, regimul actual al Marii Britanii privind drepturile de autor şi inteligența artificială împiedică industriile creative, mass-media şi sectorul inteligenței artificiale să îşi realizeze întregul potenţial şi acest lucru nu mai poate continua", a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

"Noua abordare protejează atât interesele dezvoltatorilor de inteligență artificială, cât şi ale titularilor de drepturi şi oferă o soluţie care le permite ambilor să prospere", a continuat acesta, potrivit guardian.