Germania se confruntă cu dificultăți în recrutarea de personal militar și ar putea decide cel târziu în iulie 2027 dacă reintroduce serviciul militar obligatoriu, a declarat pentru AFP Thomas Röwekamp, președintele Comisiei de apărare din Bundestag.

Decizia vine în contextul preocupărilor tot mai mari privind securitatea europeană, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor cu Rusia.

Cancelarul Friedrich Merz își propune transformarea Bundeswehr într-una dintre cele mai puternice armate convenționale din Europa. Planul prevede creșterea efectivelor de la aproximativ 185.000 la cel puțin 260.000 de militari de carieră până în 2035.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Germania a introdus un serviciu militar voluntar și a creat o evidență obligatorie pentru bărbații care împlinesc 18 ani.

Primele rezultate ale noii strategii sunt însă slabe. Între ianuarie și mai, Bundeswehr a recrutat doar 530 de voluntari, în condițiile în care aproximativ 300.000 de tineri au fost contactați.

„Dacă nu reușim să atingem aceste obiective pe bază de voluntariat, va trebui să revenim la serviciul militar obligatoriu. Decizia va trebui luată până la 31 iulie anul viitor”, a declarat Thomas Röwekamp pentru AFP.

Acesta a adăugat că are „îndoieli serioase” că obiectivele vor putea fi atinse exclusiv prin voluntariat.

În cazul reintroducerii serviciului militar obligatoriu, acesta nu ar viza întreaga generație, estimată la circa 350.000 de tineri de 18 ani, ci doar numărul necesar pentru acoperirea nevoilor anuale ale Bundeswehr.

Oficialul german a subliniat că una dintre principalele provocări o reprezintă recrutarea de militari de carieră și pe bază de contract, esențiali pentru operarea echipamentelor militare complexe.

Reprezentanții militari și politici germani invocă deteriorarea contextului de securitate, în special războiul din Ucraina și consolidarea capacităților militare ale Rusiei.

Berlinul estimează că forțele armate ruse ar putea fi pregătite, începând din 2029, pentru o confruntare directă cu Occidentul.

În acest context, Germania discută și despre necesitatea reducerii dependenței de Statele Unite în materie de apărare, în condițiile în care Washingtonul își reorientează treptat prioritățile strategice.

Thomas Röwekamp a subliniat că Europa trebuie să își dezvolte propriile capacități militare și să consolideze cooperarea industrială în domeniul apărării, inclusiv prin proiecte comune franco-germane.

Subiectul urmează să fie discutat la nivel NATO, în cadrul viitoarelor reuniuni ale alianței.