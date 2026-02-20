Rețetă simplă de rulouri cu mac și scorțișoară. Un deliciu pentru zilele friguroase

Rulourile cu mac sau cu scorțișoară îți vor aduce în casă mirosul de aluat copt și sunt ideale pentru a fi savurate în după-amiezile reci de februarie. Fie că alegi să le pregătești după rețeta bunicii sau urmezi pașii pentru cinnamon rolls, rezultatul va fi spectaculos.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

500 g făină

7 g drojdie uscată

3 gălbenușuri

250 ml lapte călduț

50 ml ulei aromat (portocale, vanilie, lămâie)

60 g zahăr

un praf de sare

2 albușuri

150 g semințe de mac

100 g zahăr

coajă rasă de citrice pentru aromă suplimentară

200 ml frișcă lichidă sau smântână pentru gătit

Începe prin a activa drojdia: amestecă-o cu puțin zahăr și lapte călduț și las-o câteva minute să se umfle. Într-un bol mare, amestecă făina, sarea, gălbenușurile și laptele, apoi adaugă drojdia activată și uleiul aromat. Frământă până obții un aluat moale și elastic, acoperă-l și lasă-l să crească până își dublează volumul.

Pentru cremă, bate albușurile cu zahărul și un praf de sare până se formează o spumă fermă. Încorporează semințele de mac și coaja rasă de citrice.

Întinde aluatul crescut într-o foaie dreptunghiulară, întinde crema de mac uniform, apoi rulează strâns și taie în rulouri egale. Așază-le într-o tavă unsă cu ulei și lasă-le să mai crească 20–30 de minute. Înainte de a le băga la cuptor, toarnă frișca sau smântâna lichidă peste ele – va da un strat cremos și va menține rulourile fragede.

Coace la 180°C, primele 15 minute cu ventilație, apoi încă 10–12 minute în modul clasic, până capătă o culoare aurie.

Cinnamon Rolls sunt desertul clasic american care a cucerit lumea. Straturile de aluat pufos, combinate cu unt aromat și scorțișoară, dau naștere unui gust dulce și reconfortant. La final, glazura de zahăr pudră și lapte transformă rulourile într-o adevărată desfătare pentru întreaga familie.

Ingrediente:

500 g făină

7 g drojdie uscată

250 ml lapte călduț

50 g unt topit

50 g zahăr

1 ou

un praf de sare

100 g unt moale

100 g zahăr brun

2 lingurițe scorțișoară măcinată

100 g zahăr pudră

2-3 linguri lapte

1/2 linguriță esență de vanilie

Rulourile cu scorțișoară, cunoscute sub numele de Cinnamon Rolls, sunt desertul perfect pentru micul dejun sau pentru momentele de răsfăț alături de familie. Prepararea lor nu este dificilă, dar necesită puțină răbdare pentru a obține aluatul pufos și aroma intensă care face diferența.

Procesul începe cu activarea drojdiei în laptele călduț, împreună cu o linguriță de zahăr, timp de 5–10 minute, până se formează spuma caracteristică care indică faptul că drojdia este pregătită pentru frământat.

Într-un bol mare se amestecă făina, zahărul, sarea și oul, apoi se adaugă untul topit și laptele cu drojdie. Se frământă energic până se obține un aluat elastic și moale, care se acoperă și se lasă la dospit între 1 și 2 ore, până își dublează volumul.

Umplutura se prepară prin amestecarea untului moale cu zahărul brun și scorțișoara, obținând o pastă uniformă, aromată și gata să transforme aluatul într-un desert irezistibil.

Aluatul crescut se întinde într-un dreptunghi de aproximativ 40x30 cm, iar crema de scorțișoară se distribuie uniform pe întreaga suprafață. Se rulează apoi strâns și se taie rulouri de circa 5 cm, care se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, lăsând puțin spațiu între ele pentru a permite expansiunea în cuptor.

Rulourile se lasă să mai crească 20–30 de minute, timp în care cuptorul se preîncălzește la 180°C. Coacerea durează aproximativ 20–25 de minute, până când acestea devin aurii și fragede.

La final, se prepară glazura din zahăr pudră, lapte și esență de vanilie, care se toarnă imediat peste rulourile calde.