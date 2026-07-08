În zilele călduroase de vară, frappe-ul se numără printre cele mai comandate băuturi de la terase și cafenele. Rece, cremos și aromat, acesta este alegerea multor persoane care vor să se bucure de gustul cafelei într-o variantă răcoritoare. În sezonul cald, un frappe cumpărat de la terasă poate costa câteva zeci de lei, mai ales dacă are frișcă, înghețată sau diferite arome. Cu toate acestea, aceeași cafea poate fi pregătită foarte simplu acasă, cu ingrediente accesibile și la un preț mult mai mic.

Pentru a pregăti un frappe delicios nu ai nevoie de aparate speciale sau de ingrediente greu de găsit. Un blender sau un mixer este suficient pentru a obține o băutură cu spumă, asemănătoare cu cea servită în cafenele.

În plus, rețeta poate fi modificată ușor în funcție de preferințe. Poți adăuga mai mult lapte, înghețată, sirop de ciocolată sau caramel pentru un gust mai intens.

Ingrediente pentru frappe

2 lingurițe cafea solubilă

2 lingurițe zahăr (sau după gust)

50 ml apă rece

150-200 ml lapte rece

3-4 cuburi de gheață

1 cupă de înghețată de vanilie (opțional)

frișcă pentru decor (opțional)

sirop de ciocolată sau caramel (opțional)

Pune cafeaua solubilă, zahărul și apa rece într-un recipient înalt. Amestecă bine cu un mixer sau blender până când obții o spumă densă și deschisă la culoare.

Adaugă apoi cuburile de gheață și laptele rece, amestecând din nou câteva secunde pentru ca toate ingredientele să se combine.

Pentru un frappe mai cremos, poți pune și o cupă de înghețată de vanilie înainte de mixare. Aceasta îi va oferi o textură mai fină și un gust asemănător băuturilor servite în cafenele.

La final, toarnă frappe-ul într-un pahar mare și decorează cu frișcă, sirop de ciocolată sau caramel, după preferință.

Pentru un rezultat cât mai bun, folosește lapte foarte rece și gheață suficientă. De asemenea, paharul poate fi ținut câteva minute la frigider înainte de servire pentru ca băutura să rămână rece mai mult timp.