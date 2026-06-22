Rețea de evaziune fiscală din livrările la domiciliu, descoperită de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat și destructurat o rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Potrivit verificărilor desfășurate de ANAF, peste 50 de societăți comerciale ar fi fost implicate într-un mecanism prin care au fost ascunse venituri și diminuate obligațiile fiscale, prejudiciul estimat depășind 23 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al ANAF, inspectorii antifraudă au descoperit că, începând din 2023, gruparea a pus la punct un sistem prin care veniturile obținute din activitățile de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme.

„În urma activităţilor de monitorizare a platformelor de curierat şi a analizelor complexe de risc fiscal, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că, începând cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile obţinute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe societăţi comerciale, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate şi de a diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul estimat depăşeşte 23 milioane de lei şi este reprezentat de impozit pe profit, TVA şi contribuţii salariale sustrase de la declarare şi plată", se arată în comunicatul instituției.

Conform investigațiilor, circuitul financiar era construit astfel încât banii proveniți din activitatea de livrare să treacă prin mai multe firme, până în punctul în care identificarea beneficiarilor reali devenea dificilă. Ulterior, fondurile erau retrase în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau reduse prin folosirea unor societăți fără activitate economică reală și prin deduceri ilegale de TVA.

Verificările realizate de inspectorii antifraudă au evidențiat existența unei structuri organizate pe cinci niveluri de firme, utilizate pentru mascarea traseului banilor și reducerea artificială a taxelor datorate statului.

ANAF a anunțat că încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv între aceste societăți, astfel încât fondurile să fie îndepărtate de firmele care generau efectiv veniturile. În același timp, anumite societăți erau folosite pentru justificarea unor operațiuni fără bază economică reală.

În cadrul anchetei, inspectorii au identificat mai multe adrese din Timișoara și București care au fost utilizate în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase societăți implicate în circuit.

Potrivit constatărilor ANAF, la respectivele locații nu exista activitate economică reală, iar firmele prezentau caracteristicile unor entități de tip „fantomă”. Acestea erau folosite pentru fragmentarea fluxurilor financiare și pentru crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor desfășurate.

De asemenea, documentele fiscale emise de societăți fără capacitate economică reală au fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și pentru obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.

Verificările efectuate de inspectorii antifraudă au mai arătat că o parte importantă a activității de livrare a fost realizată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă.

Potrivit ANAF, această situație a contribuit la creșterea prejudiciului adus bugetului de stat, prin neplata impozitelor și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente activității desfășurate.