Republica Moldova. Un nou model de pașaport este emis în Republica Moldova începând de joi, 15 octombrie. Documentul are un design modernizat și include peste 100 de elemente de securitate, menite să împiedice falsificarea. În același timp, prețul pentru eliberarea pașaportului rămâne neschimbat. Cetățenii vor achita în continuare 790 de lei.

Potrivit Agenției Servicii Publice (ASP), noul document de călătorie este cel mai avansat model de pașaport emis până acum de instituție. Acesta respectă standardele internaționale stabilite de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO), agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite. Standardele stabilesc cerințele pentru documentele de călătorie utilizate la nivel internațional.

Principala schimbare ține de securitatea documentului. Noul pașaport integrează peste 100 de elemente de protecție de ultimă generație. Acestea au rolul de a preveni falsificarea și de a spori siguranța documentului.

ASP precizează că noul model respectă cerințele ICAO. Acestea sunt aplicate documentelor de călătorie pentru a asigura respectarea standardelor internaționale.

Pe lângă îmbunătățirile tehnice, pașaportul are și un aspect grafic diferit față de edițiile precedente. Schimbările vizează atât elementele de securitate, cât și conceptul vizual al documentului.

Noul pașaport se remarcă printr-un concept grafic inspirat din natură și biodiversitate. Paginile nu mai repetă în mod constant aceleași elemente emblematice, așa cum se întâmpla în modelele anterioare. Fiecare pagină are acum un aspect distinct.

Tematica ecologică include referințe la natură, biodiversitate și protecția mediului. Astfel, designul documentului combină elementele vizuale cu cerințele de securitate.

Modificările nu se limitează la pașaportul obișnuit al cetățeanului. Noul model se aplică și altor documente de călătorie emise de autorități.

Printre acestea se numără pașapoartele diplomatice și cele de serviciu. Sunt vizate, de asemenea, documentele de călătorie eliberate refugiaților și apatrizilor.

Introducerea noului model nu înseamnă că cetățenii trebuie să-și schimbe imediat pașapoartele pe care le dețin. Documentele emise anterior rămân valabile până la data expirării înscrise în acestea.

Prin urmare, persoanele care au un pașaport valabil îl pot folosi în continuare. Noul model va fi eliberat începând cu 15 octombrie, iar tariful anunțat de ASP rămâne de 790 de lei.

Schimbarea modelului de pașaport vine după introducerea unui nou tip de act de identitate. Din aprilie 2025, Republica Moldova a început să elibereze cartea de identitate în format de card, similară documentelor utilizate în statele Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Moldova 1, peste 400.000 de cetățeni trecuseră deja la noul document, iar ASP încuraja și cetățenii din diaspora să solicite cartea de identitate.

Cartea de identitate se eliberează obligatoriu cetățenilor începând cu vârsta de 14 ani.