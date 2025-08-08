Republica de la Ploiești - 8 august 1870. Povestea a ajuns în istorie, mai mult prin parodierea sa de către Caragiale

Legendele urbane spun că va fi fost și el la Ploiești atunci și că de fapt, acel tânăr, împăunat cu o sabie capturară timp de o zi, de care își bate joc într-o schiță, ar fi fost de fapt el când era tânăr și fără minte. Dar oare ce a fost atunci cu adevărat?

Republica de la Ploiești, proclamată la 8 august 1870 a fost de fapt o nefăcută a unui conspirator care n-a învățat că o conspirație se face doar când șansele sunt mari. Acel conspirator fără minte se numea Alexandru Candiano-Popescu. Căpitan de artilerie, participant la înlăturarea din 11 februarie 1866 a lui Alexandru Ioan Cuza, specializat în Drept la Paris, dorea să se afirme din nou. Nu era singur. Ion C. Brătianu. Eugeniu Carada erau cei ce doreau să fie siguri că Domnitorul României va fi mai decis, va ști să aleagă ce trebuie.

Să nu uităm că anul Republicii de la Ploiești, 1870, era anul încordării maxime dintre Prusia și Franța. Carol I era prusian dar era și francez după mamă, nepot al lui Napoleon al III-lea care îi facilitase ajungerea la tron. Carol fusese adus de conspiratorii care îl dăduseră jos pe Cuza în mai 1866. În iulie 1866, Prusia învingând Imperiul Habsburgic la Koniggratz, prestigiul internațional al lui Carol crescuse, crescând influența Prusiei.

Republica de la Ploiești nu trebuia să aibă loc. Se dorea așteptarea finalului confruntări franco-prusiene începute la 19 iulie 1870. Aceasta va avea loc la începutul lui septembrie 1870, prin Bătălia de la Sedan, din 1-2 septembrie. În 8 august însă, Candiano-Popescu a refuzat să mai asculte. S-a autoproclamat cu militarii pe care îi știa, prefect de Ploiești. A telegrafiat la graniță, la Pesta și la București, maiorului Polizu că Principele a fost răsturnat la București și că Nicolae Golescu era regent.

Republica de la Ploiești a căzut rapid fiincă Polizu n-a vrut să audă, iar cei de la telegraf au alertat Guvernul Manolache Costache Epureanu, liberal moderat, viitor lider conservator. Până seara, Republica a căzut, iar Candiano beat a chemat popii să facă înmormântarea cu lăutari a Republicii.

Republica a căzut. Ion C. Brătianu însoțit de soția sa a fost arestat la Florica, moșia sa din Ștefănești. A fost dus la Pitești sub escortă și arestat într-o casă particulară timp de 15 zile. Guvernul a încercat să-l mute la Câmpulung, dar adepții lui Brătianu se temeau ca nu cumva Guvernul să îl asasineze, de aceea, la Câmpulung l-a însoțit alaiul notabilităților piteștene.

Între timp, capitularea lui Napoleon pe 3 septembrie 1870, a liniștit apele. Procesul din 7 septembrie s-a încheiat cu achitarea acuzaților. Candiano-Popescu și-a spălat apoi păcatele pe frontul independenței. A luptat cu gradul de maior, Brătianu era premierul Guvernului. Nu avea să fie ultima confruntare a liberalilor radicali cu Principele Carol înainte de 1877...