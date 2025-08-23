International Relațiile Japonia-Coreea de Sud, prioritare pentru Lee Jae Myung. Acordurile istorice rămân valabile







Relațiile Japonia – Coreea de Sud au reprezentat, în ultimele decenii, un exemplu de complexitate diplomatică: două state vecine, profund interconectate din punct de vedere economic și strategic, dar separate de răni istorice încă nevindecate, potrivit The Star.

Într-un interviu recent acordat publicației japoneze The Yomiuri Shimbun, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a transmis un mesaj de stabilitate și continuitate, declarând că Seulul va respecta acordurile anterioare privind chestiunile controversate, inclusiv cea a „femeilor de confort” și cea a foștilor muncitori forțați din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Această declarație, venită din partea unui lider cunoscut pentru apartenența sa la Partidul Democrat, tradițional mai critic față de Tokyo, arată o deschidere neașteptată și marchează un moment crucial pentru relațiile bilaterale.

Totuși, pentru a înțelege miza actuală, este esențial să privim înapoi: la evoluția legăturilor Japonia–Coreea de Sud, la modul în care istoria colonială și traumele asociate au influențat prezentul, dar mai ales la dezbaterea aprinsă privind „femeile de confort”, unul dintre cele mai sensibile și controversate subiecte din istoria recentă a Asiei de Est.

Relațiile dintre Japonia și Coreea de Sud sunt marcate de un trecut complex, în care cooperarea economică și alianțele strategice se împletesc cu tensiuni istorice nerezolvate.

De la colonizarea coreeană de către Japonia (1910–1945), care a lăsat cicatrici adânci, până la tratatul de normalizare din 1965 și declarațiile comune orientate spre viitor, drumul celor două state a fost presărat cu dispute sensibile.

Chestiuni precum problema „femeilor de confort” sau litigiile teritoriale continuă să influențeze prezentul, făcând din istoria bilaterală nu doar o moștenire, ci și un factor activ în politica actuală.

În 1910, printr-un tratat semnat sub presiune, Coreea a fost anexată oficial de către Japonia, intrând într-o perioadă de colonizare ce avea să dureze până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1945. Timp de 35 de ani, autoritățile japoneze au impus politici de asimilare culturală, au exploatat resursele peninsulei și au mobilizat milioane de coreeni pentru muncă forțată sau serviciu militar.

Unul dintre cele mai traumatizante aspecte ale acestei perioade a fost sistemul de „femei de confort”, care a implicat recrutarea forțată sau înșelarea a zeci de mii de femei, în majoritate coreene, trimise în bordelurile armatei imperiale japoneze.

Această experiență istorică a lăsat cicatrici profunde în memoria colectivă a poporului coreean și a devenit ulterior una dintre pietrele de încercare ale relațiilor bilaterale.

După război, Coreea de Sud a devenit stat independent, dar relațiile cu Japonia au rămas înghețate timp de două decenii. Abia în 1965, prin Tratatul de Normalizare a Relațiilor, cele două țări au stabilit oficial legături diplomatice.

Tokyo a oferit atunci Seulului asistență economică sub formă de împrumuturi și despăgubiri financiare (aproximativ 800 de milioane de dolari la acea vreme), cu scopul de a închide problemele legate de colonizare. Totuși, mulți coreeni au considerat că despăgubirile au fost insuficiente și că acordul a ignorat suferințele individuale, inclusiv pe cele ale „femeilor de confort”.

În perioada Războiului Rece, Statele Unite au jucat un rol decisiv în apropierea celor două țări, ambele fiind aliate strategice în fața amenințării comuniste reprezentate de Coreea de Nord și de China. Deși cooperarea militară și economică a crescut, tensiunile legate de memorie și istorie nu au dispărut.

Un moment de cotitură a fost Declarația Comună din 1998, semnată de premierul japonez Keizo Obuchi și președintele sud-coreean Kim Dae Jung. Obuchi și-a exprimat atunci „remușcările profunde” și „scuzele sincere” pentru suferințele cauzate de colonizare, iar Kim a acceptat aceste scuze, deschizând drumul unei cooperări „orientate spre viitor”.

Anii 2000 au cunoscut o intensificare a schimburilor economice, culturale și academice, odată cu popularizarea fenomenului „Hallyu” (valul cultural coreean) în Japonia. Cu toate acestea, problema „femeilor de confort” a revenit periodic pe agenda publică, generând proteste și dispute diplomatice.

În ultimele două decenii, relațiile bilaterale au oscilat între perioade de apropiere și episoade de criză. Pe de o parte, Japonia și Coreea de Sud au cooperat în domeniul securității și al comerțului, iar pe de altă parte, disputele teritoriale (Insulele Dokdo/Takeshima), manualele de istorie din Japonia și dosarele legate de perioada colonială au alimentat resentimentele.

În 2015, un nou acord privind „femeile de confort” părea să ofere o soluție definitivă, dar acesta a fost contestat în Coreea de Sud și perceput ca insuficient de către victime. În 2023, administrația Yoon a încercat să rezolve problema foștilor muncitori forțați, dar opoziția publică a rămas puternică.

Subiectul „femeilor de confort” rămâne unul dintre cele mai sensibile și controversate capitole ale istoriei Japonia–Coreea de Sud. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mii de femei, majoritatea coreene, au fost obligate să servească în bordelurile armatei japoneze, fiind victime ale unui sistem de exploatare sexuală instituționalizat.

Chestiunea continuă să afecteze relațiile bilaterale, deși au existat acorduri și scuze oficiale. Pentru multe dintre supraviețuitoare și pentru opinia publică sud-coreeană, recunoașterea completă a suferinței lor și compensațiile adecvate rămân nesatisfăcătoare, transformând acest dosar într-o rană istorică nerezolvată.

Sistemul de „femei de confort” a fost instituit de armata japoneză în anii 1930 și extins în timpul războiului din Pacific. Scopul oficial declarat era de a preveni violurile în masă comise de soldați și de a reduce riscul de boli cu transmitere sexuală. În realitate, sistemul a dus la exploatarea sexuală a zeci de mii de femei, multe dintre ele recrutate prin forță, înșelăciune sau coerciție economică.

Estimările variază, dar istorici și organizații internaționale afirmă că numărul victimelor s-ar ridica la 50.000–200.000, majoritatea provenind din Coreea, dar și din China, Filipine, Indonezia și alte teritorii ocupate de Japonia.

Abia în anii ’90, odată cu democratizarea Coreei de Sud, victimele au început să vorbească public despre experiențele lor. Mărturiile cutremurătoare au generat o amplă mișcare civică și au determinat presiuni internaționale asupra Japoniei pentru asumarea responsabilității.

În 1993, guvernul japonez a emis așa-numita „Declarație Kono”, în care a recunoscut implicarea directă a autorităților militare în gestionarea sistemului și și-a exprimat „scuzele și remușcările sincere”.

Totuși, pentru multe victime și activiști, aceste scuze au fost percepute ca insuficiente, mai ales în lipsa unor compensații legale directe.

În decembrie 2015, guvernele de la Tokyo și Seul au ajuns la un acord considerat „final și ireversibil”. Japonia și-a cerut din nou scuze și a contribuit cu 1 miliard de yeni (aprox. 9 milioane USD) la un fond pentru victime.

Cu toate acestea, multe supraviețuitoare au respins acordul, considerând că nu reflectă dorințele lor și că a fost negociat fără o consultare reală. Protestele s-au intensificat, iar în 2018 Curtea Constituțională sud-coreeană a decis că înțelegerea nu poate anula dreptul individual la justiție.

Astăzi, problema „femeilor de confort” rămâne un simbol al traumei istorice și al luptei pentru justiție. Monumentele ridicate în Coreea de Sud și în alte țări (inclusiv în SUA și Germania) au menținut subiectul în atenția opiniei publice, iar Japonia a reacționat uneori critic, acuzând că astfel de gesturi contravin acordurilor bilaterale.

Pentru președintele Lee Jae Myung, dilema este evidentă: pe de o parte, respectarea angajamentelor internaționale și menținerea relațiilor bune cu Japonia, iar pe de altă parte, sensibilitatea profundă a societății sud-coreene, care cere recunoaștere deplină și respect pentru victime.

Disputa istorică dintre Japonia și Coreea de Sud, în special în jurul chestiunii „femeilor de confort”, continuă să aibă repercusiuni semnificative în prezent.

Aceasta nu este doar o problemă diplomatică, ci și o temă de identitate națională și memorie colectivă pentru Coreea de Sud, în timp ce Japonia o percepe adesea ca pe un obstacol în relațiile bilaterale.

Tensiunile influențează politica internă, colaborarea economică și securitară, dar și poziția ambelor state în regiune. În acest context, modul în care fiecare parte gestionează trecutul determină viitorul cooperării și stabilității regionale.

În Coreea de Sud, chestiunea „femeilor de confort” este mai mult decât o problemă de politică externă: este o temă de identitate națională și de memorie colectivă.

Orice lider politic este evaluat și prin prisma modului în care apără demnitatea victimelor și interesul național în raport cu Japonia.

Pentru Japonia, insistența Coreei de Sud asupra acestei teme este percepută uneori ca o piedică în dezvoltarea unei relații constructive.

În același timp, Tokyo se teme că orice concesie suplimentară ar putea crea un precedent și ar genera cereri noi de despăgubiri.

Statele Unite și alți actori internaționali privesc reconcilierea Japonia–Coreea de Sud ca pe un element crucial pentru securitatea regională, în special în fața amenințărilor din partea Coreei de Nord și a Chinei.

Din acest motiv, Washingtonul a încurajat constant soluționarea disputelor istorice și întărirea cooperării trilaterale.

Declarațiile recente ale lui Lee Jae Myung arată o abordare pragmatică: respectarea acordurilor existente, dar și angajamentul de a asculta vocea victimelor. În plan practic, viitoarea vizită la Tokyo și discuțiile cu premierul Ishiba ar putea duce la o relansare a colaborării bilaterale.

Pe termen lung, cheia stă în capacitatea celor două societăți de a construi o memorie istorică împărtășită și de a găsi formule de reconciliere care să respecte atât demnitatea victimelor, cât și nevoia de stabilitate și cooperare regională.